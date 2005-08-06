احداث پايگاه بزرگ نظامي آمريكا در مناطق فلسطيني

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اينترنتي " محيط" ، منابع اسرائيلي فاش كردند : آمريكا درصدد ساخت پايگاه بزرگ نظامي درمنطقه روش هعاين در نزديكي شهرهاي رام الله و اللد فلسطين واقع در كرانه باختري است.



اين منابع اعلام كردند كه اين پايگاه به مثابه مكاني براي حمايت از ارتش اسرائيل وتامين نيازهاي تجهيزاتي و تسليحاتي آن خواهد بود.



بر اساس گزارش سايت اينترنتي israelinsider كه سوالات متعددي را درباره هدف از تشكيل اين پايگاه مطرح كرده است، سخنگوي ارتش اسرائيل تصريح كرده است كه نام " نحشونيم تيمنا" بر اين پايگاه بزرگ آمريكايي گذاشته خواهد شد كه نام يك شهرك يهودي نشين است كه در نزديكي منطقه قرار دارد و براي كمك هاي اضطراري به ارتش اسرائيل ساخته خواهد شد.



اما بزرگي حجم و مساحت اين پايگاه كه شامل حدود 12 انبار بزرگ با پناهگاه ها وبرج هاي مراقبت و تونل هاي زميني است شك وترديدها را نسبت به صحت ادعاهاي ارتش اسرائيل درباره هدف از ساخت اين پايگاه بزرگ آمريكايي بوجود آورده است



"باري شيمش " روزنامه نگار اسرائيلي كه از مكان احداث اين پايگاه ديدن كرده است مساحت آن را نصف مساحت شهر تل آويو مركز رژيم اسرائيل اعلام كرده است كه به گفته وي دستگاه هاي كامپيوتر و دوربين هايي در آنجا نصب شده است كه تاكنون درعمرش نديده است.



اين در حالي است كه سخنگوي ارتش اسرائيل ادعا كرده است : آمريكايي ها در احداث اين پايگاه فقط كمك مي كنند اما اين پايگاه كاملا اسرائيلي است و فقط نيروهاي اسرائيلي از آن استفاده خواهند كرد.



وي افزود: در صورت بروز وضعيت اضطراري و فراخواني شمار زيادي از سربازان ذخيره(احتياط ) از امكانات اين پايگاه استفاده خواهند كرد و اين به معناي اينكه جنگ قريب الوقوع در پيش است، نمي باشد

به گزارش سايت اسرائيلي، طرح احداث اين پايگاه بزرگ نظامي در سال 1998 ميلادي تهيه شد كه به دنبال توافقنامه "واي ريور" ميان بنيامين نتانياهور نخست وزير اسبق اسرائيل با ياسر عرفات رئيس فقيد تشكيلات خودگردان صورت گرفت كه بر آغاز عمليات ساخت آن در سال 2001 واينكه در سال 2006 به پايان برسد، تصريح شده بود.



روزنامه جروزاليم پست اسرائيل در سال 2001 نوشته بود اين پايگاه كه قرار است ساخته شود دومين پايگاه نظامي از مجموع پنج پايگاهي است كه آمريكا تعهد كرده است آنها را احداث كند كه هزينه ساخت اين پايگاه 266 ميليون دلار است و هدف از آن ايجاد جايگزين هايي براي پايگاه هاي ارتش اسرائيل در كرانه باختري است كه احتمالا كنترل آن به فلسطينيان واگذار مي شود.