ورود حداد عادل به حوزه سیاست، راه‌ را برای اهالی فرهنگ باز کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از کتاب «احوال دل گداخته» نوشته غلامعلی حداد عادل رئیس فرهنگستان ادب فارسی شب دوشنبه 15 مهرماه با همکاری بنیاد سعدی و بنیاد شمس و مولانا و با حضور چهره‌هایی مانند علی معلم دامغانی، محمد بقایی ماکان، محمدعلی موحد، توفیق سبحانی، محمد دبیر مقدم، ادیب برومند، محمدسرور مولایی،‌ هاشم تباه، عبدالجبار کاکایی، محمدرضا ترکی و همچنین برخی سفرای کشورهای عضو اکو و نیز افتخار حسین عارف، رئیس موسسه فرهنگی اکو و در محل این موسسه برگزار شد.

رئیس موسسه فرهنگی اکو: «احوال دل گداخته» مبین تاریخ، فرهنگ و معنویت غنی کشورهای عضو اکو است

در این مراسم افتخار حسین عارف، رئیس موسسه فرهنگی اکو در سخنانی با بیان این که کتاب «احوال دل گداخته» مبین تاریخ، فرهنگ و معنویت غنی کشورهای عضو اکو است یادآور شد: زبان و ادبیات از مهمترین میراث‌ها و سنت‌های ارزشمند این منطقه محسوب می‌شود و در این میان مولانا جلال الدین رومی به عنوان شاعر و عارفی برجسته در جهان شناخته شده است.

وی افزود: کتاب «احوال دل گداخته» نقدی موشکافانه و قاطع، برگزیده ای از نامه‌های مولانا به مریدان وی، دولتمردان و بزرگان ملت‌ها است و به اعتقاد من خود این کتاب برگرفته از نامه‌های مولاناست «احوال دل گداخته» نامی مناسب نه تنها برای این کتاب بلکه برای تمام آثار این شاعر نام آشناست.

رئیس موسسه فرهنگی اکو همچنین بر لزوم پژوهش درباره آثار مولانا تاکید کرد و گفت: از آنجا که نگارنده کتاب احوال دل گداخته از ابزارهای بیانی گوناگون و آرایه‌های ادبی کلاسیک و مدرن نقد بهره جسته، این کتاب را به اثری بی بدیل تبدیل کرده است.

سبحانی: من نمی‌توانم به خوبی آقای حداد آنچه را از ذهن مولوی تراویده، روی کاغذ بیاورم

توفیق سبحانی در این برنامه ابتدا با گرامیداشت محمد زهرایی مدیر فقید انتشارات کارنامه به سبب کتابسازی‌های خوبش، از علی اصغر علمی مدیر انتشارات سخن و ناشر کتاب «احوال دل گداخته» تقدیر کرد.

این مولوی شناس همچنین گفت: من خودم شخصا نمی‌توانم کتابهای مولوی را آنگونه که از قلم او تراویده، به روی کاغذ بیاورم ولی آقای حداد عادل در کتاب احوال دل گداخته به خوبی این کار را انجام داده است.

وی در عین حال برخی اشکالات ویرایشی و نگارشی کتاب حدادعادل را به وی یادآور شد.

ترکی: «احوال دل گداخته» می‌تواند یک کتاب درسی باشد

در ادامه محمدرضا ترکی مدرس زبان و ادبیات فارسی در سخنانی با اشاره به مقدمه مفصل و جامع کتاب «احوال دل گداخته»، گفت: آقای حدادعادل 20 سال با کتاب مولانا موانست و همنشینی داشته است و در این کتاب به خوبی توانسته بسیاری از ابیات مولانا را به نظم ترجمه کند که این مسئله کتاب را خواندنی تر کرده است.

این مدرس دانشگاه همچنین یادآور شد: کتاب احوال دل گداخته می‌تواند به صورت یک کتاب درسی در دانشگاه‌ها قابل استفاده باشد. همچنین پیشنهادهایی که آقای حدادعادل در زمینه تصحیح متن در این کتاب داده است، بسیار ارزشمند و قابل استفاده است.

مرقاتی: ورود حداد عادل به حوزه‌های سیاسی، خیلی از راه‌ها را برای اهالی فرهنگ باز کرده است

در ادامه این برنامه حجت الاسلام و المسلمین طاها مرقاتی در سخنانی با بیان این که آقای حدادعادل در هر کجا که کار فرهنگی و علمی عرضه شود، فروگذار نیست. اخیرا ایشان در امور سیاسی هم وارد شده اند. شاید به نظر برخی این گونه بیاید که اگر این چهره دانشگاهی فقط در دانشگاه باشد، این خیلی بهتر است.

وی افزود: اما اگر به گذشته ایران نگاه کنیم می‌بینیم حتی کسانی مانند خواجه نصیر الدین طوسی و ابونصر فارابی در حکومت‌های دوران خود حضور داشتند و همین حضور آن‌ها باعث شده بود که حکومت‌ها ارزش علم را بدانند. به عقیده من ورود آقای حدادعادل به حوزه‌های سیاسی، خیلی از راه‌ها را برای اهالی فرهنگ باز کرده است.

مرقاتی از غلامعلی حداد عادل به عنوان معلمی اخلاق مدار و دانشمند و ادیبی متواضع یاد کرد.

در پایان این مراسم و پس از قرائت شعری از سوی علی معلم دامغانی در وصف کتاب «احوال دل گداخته» از این اثر جدید غلامعلی حداد عادل رونمایی شد.