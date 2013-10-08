کشت جو در شهرستان آبیک آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن لطفی پیش بینی کرد: بیش از 20 هزار تن جو در سال زراعی جاری برداشت شود.



وی ادامه داد: تاکنون بیش از یک هزارو 500 هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان به کشت محصول جو اختصاص یافته است.



لطفی، سطح زیر کشت این محصول در سالجاری را حدود پنج هزار هکتار برآورد کرد.



مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آبیک، با اشاره به تامین نهاده های مورد نیاز کشاورزان در این شهرستان بیان کرد: تاکنون بیش از 160 تن از انواع بذور اصلاح شده جو شامل بهمن، ریحان در بین کشاورزان جو کار توزیع شده است.



وی افزود: بیش از 400 تن بذر اصلاح شده تا پایان دوره کاشت توسط عوامل خصوصی و تعاونی توزیع می شود.



لطفی تصریح کرد: به منظور آشنایی کشاورزان با روش های نوین تولید این محصول، برنامه ریزی و اجرای کلاس های آموزشی و ترویجی برای جو کاران اقدام شده است.



این مسئول بیان کرد: با توجه به وجود دامداریهای فراوان در این شهرستان کشت محصول جو از اهمیت ویژه ای جهت تامین خوراک دام این واحد ها، کالای مورد نیاز دامداران منطقه و نیاز واحدهای شهرستانهای مجاور را نیز تامین خواهد کرد.



آغاز کشت کلزا در آبیک



مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آبیک گفت: عملیات کشت محصول کلزا در این شهرستان آغاز شد.



بیژن لطفی اظهارداشت: پیش‌ بینی می‌شود در سال جاری حدود دو هزار هکتار از اراضی شهرستان آبیک به کشت این محصول استراتژیک اختصاص یابد.



وی ادامه داد: تاکنون بیش از 800 هکتار از این محصول کشت که پیش‌بینی می‌شود تا پایان زمان کاشت سطح فوق انجام شود.



مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آبیک، به اهمیت و مزایای کلزا اشاره کرد و افزود: مطابق بودن آن با الگوی کشت منطقه، کمک به تحقق خودکفایی و کاهش میزان واردات روغن از خارج کشور، کاهش برخی بیماری‌های غلات منطقه نظیر پاخوره است.



لطفی تصریح کرد: با توجه به اعلام به موقع خرید تضمینی و آشنایی کشاورزان با زراعت کلزا و همچنین وجود ماشین آلات مخصوص کاشت، داشت و برداشت این محصول در شهرستان آبیک، کشاورزان کلزا کار استقبال خوبی از کشت این محصول کردند.



این مسئول، مهمترین مشکل و مانع توسعه کشت این محصول در شهرستان آبیک را تأمین آب ذکر کرد.



مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آبیک، تأمین و نظارت بر توزیع نهاده‌های مورد نیاز اعم از کودهای شیمیایی بذور و سموم مورد نیاز، برگزاری گردهمایی و کلاس‌های آموزشی، تهیه بروشور، cd و اطلاعیه‌های ترویجی آموزشی نقش مهمی در توسعه کشت این محصول دارد.