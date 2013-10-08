جشن ازدواج 15 زوج دانشجو در پارسیان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام هادی میرزایی امام جمعه پارسیان دوشنبه شب در مراسم ازدواج 15 دانشجو در شهرستان پارسیان با اشاره به آن که مقدمه تشکیل خانواده ازدواج است و تشکیل خانواده یک درب برای تمام ارزش های اجتماعی و انسانی است،گفت: بسیاری از مضامین تکمیلی در کمال انسان ها در گرو ازدواج بشریت است.

وی گفت: فردی که مجرد است احساس عدم شخصیت،عدم مسئولیت دارد اما فردی که متاهل است دید مردم نسبت به آن فرد در جامعه متفاوت است و بار اجتماعی و مسئولیت بر روی دوش آن فرد گذاشته می شود.

امام جمعه پارسیان خطاب به 15 زوج گفت: غریزه ای که خداوند در درون انسان گذاشت تا فرد بتواند در مسیر درست از آن استفاده کند شما زوجین آن مسیر را انتخاب کرده اید و آن غریزه و نعمت خدادادی را حالت اعتدال به آن داده اید.

میرزایی با اشاره به اینکه فرد مجرد دچار چه ضرر و زیان هایی می شود، گفت: انسان مجرد غرایز،احساس تنهایی،عدم مسئولیت و بار روانی که از این طریق بر روی دوش آن گذاشته می شود نه تنها به ایمان آن فرد ضرر می رساند بلکه فرد نمی تواند به اوج برسد.

وی گفت: با یک همسر خوب انسان به آرامش می رسد همان آرامشی که خداوند و اجتماع به دنبال آن است.

حجت الاسلام میرزایی با بیان اینکه، باید به حرف خداوند اعتماد کرد، گفت:خداوند به کسانی که می خواهند پا در عرصه زندگی بگذارند تضمین می دهد که نباید از قید و بندهای اجتماعی و بحث فقر بترسند چرا که اگر فقیر هستند خداوند آنها را بی نیاز می کند.

این برنامه با حضور اساتید، دانشجویان، کارکنان و مسئولان شهر پارسیان و با اجرای بخش های شاد هنری شامل تئاتر و موسیقی سنتی همراه بود و درادامه به 15 نفر از مزدوجین دانشجو هدایایی نفیسی به رسم یادبود از طرف دانشگاه اهدا شد.