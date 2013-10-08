30 میلیارد ریال برای تکمیل بلوار ولایت آمل تخصیص یافت

احمد امیرسلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کل پروژه بلوار ولایت حدود چهار کیلومتر طول دارد و تاکنون بخش زیادی از مراحل زیرسازی وجدول کاری آن پایان یافته و بخشی از تملک زمین ها و واحدهای مسکونی باقی مانده در مسیر بلوار و تکمیل برای بهره برداری آن هزینه خواهد شد.

وی افزود: با بهره برداری از بلوار ولایت آمل، دو بلوار بزرگ طالب آملی در شمال و بلوار شیخ فضل اله نوری در غرب این شهر به هم وصل خواهند شد.

شهردار آمل اضافه کرد: حدود 160 پلاک مسکونی و تجاری در مسیر شمالی بلوار ولایت وجود دارد که هم اکنون سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری آمل در حال تملک این پلاک ها است.

امیرسلیمانی افزود: از توان نیرو ونیز امکانات ماشین آلات سازمان عمران شهرداری آمل نیز برای سرعت بخشیدن به روند تکمیل آن نیز استفاده خواهد شد.

شهردار آمل ابرازامیدواری کرد: تمام تلاش شهرداری آمل با همت اعضای دوره چهارم شورای اسلامی این شهر تکمیل بلوار ولایت آمل در کمتر از 18 ماه آن و بهره برداری هرچه سریعتر آن برای رفاه حال شهروندان است.

امیرسلیمانی، هدف از اجرایی شدن تکمیل بلوار ولایت را کاهش ترافیک هسته مرکزی شهر جهت سهولت تردد و کاهش زمان سفر از بلوار طالب آملی به بلوار شیخ فضل اله نوری و بالعکس اعلام کرد.

وی تصریح کرد: بخشی از مسیربلوار ولایت از مناطق محروم وکمترتوسعه یافته شهر آمل عبور می کند که تکمیل هرچه سریعتر آن باعث رونق اقتصادی ساکنان این منطقه خواهد شد.

شهردار آمل، همچنین از اعضای شورای اسلامی این شهر برای مصوب کردن در اولویت بندی طرح های نیمه کاری شهر به عنوان ماموریت وبرنامه کاری شهرداری قدردانی کرد و گفت: در سال‌های اخیر اقدامات تاثیرگذاری با تصمیم‌گیری شورای اسلامی شهر و تلاش شهرداری درساخت بلواروخیابانهای دورن شهری اجرا شده است که اکنون شهروندان فهیم آملی خود شاهد تاثیر آنها در کاهش بار ترافیک هستند.

امیرسلیمانی،با بیان اینکه عمران و آبادانی یک شهر در گرو همکاری و مشارکت شهروندان است، ابرازامیدواری کرد: تعامل وهمکاری بیشتر شهروندان در اجرای طرح های عمرانی وخدماتی در شهر آمل با شهرداری، باعث بهره مند شدن هرچه سریعتر آنان از مزایای طرح ها خواهد شد.

شهر آمل بیش از 250هزار نفر جمعیت دارد.