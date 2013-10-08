حداد عادل: شیوه نگارش مولانا برای نویسندگان ما الگو نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از کتاب «احوال دل گداخته» نوشته غلامعلی حداد عادل رئیس فرهنگستان ادب فارسی دوشنبه شب 15 مهرماه با همکاری بنیاد سعدی و بنیاد شمس و مولانا و با حضور چهره‌هایی مانند علی معلم دامغانی، محمد بقایی ماکان، محمدعلی موحد، توفیق سبحانی، محمد دبیر مقدم، ادیب برومند، محمدسرور مولایی،‌ هاشم تباه، عبدالجبار کاکایی، محمدرضا ترکی و همچنین برخی سفرای کشورهای عضو اکو و نیز افتخار حسین عارف رئیس موسسه فرهنگی اکو و در محل این موسسه برگزار شد.

در این مراسم غلامعلی حدادعادل در سخنانی با تجلیل از برگزار کنندگان مراسم رونمایی از کتابش، ابتدا از محمدعلی موحد قدردانی کرد و گفت: من استاد موحد را سرآمد مولوی‌شناسان در جهان امروز می‌دانم و هرکس با آثار ایشان و مولوی آشنا باشد، این سخن را تصدیق می‌کند. وجود استاد موحد در فرهنگستان ادب و فارسی برای ما نعمت و افتخار است.

وی همچنین از توفیق سبحانی تقدیر کرد و افزود: تصحیح دانشگاهی آقای سبحانی از کتاب «مکتوبات» بود که من را با این اثر ارزشمند آشنا کرد و باعث شکل گیری احوال دل گداخته شد. اگر آن تصحیح نبود این کتاب هم نبود.

رئیس فرهنگستان ادب فارسی همچنین از علی اصغر علمی مدیر انتشارات سخن ناشر کتاب «احوال دل گداخته» هم تجلیل کرد و گفت: آقای علمی اسم بامسمایی دارد. خودش هم کتاب را می‌خواند و هم قدر کتاب را می‌داند و من شخصا از این که کتابم در مجموعه «در سلسله ادب فارسی» جای داده شده است، خوشحالم.

حدادعادل سپس گفت: 20 سال پیش که «مکتوبات» منتشر شد، من به ارزش ادبی نثر مولانا توجه کردم. مولانا با سعدی معاصر بوده اما نصری که او در قونیه و در نوشتن مکتوبات به کار گرفته، با سبک نثر گلستان متفاوت است. سبک نگارش مولانا در این نامه‌ها ادامه نثر مرسلی است که در خراسان و در کتابهایی مانند کلیله و دمنه و تاریخ بیهقی به وجود آمد. او این سبک را با خودش به قونیه برد و در مکتوبات آشکار کرد.

وی اضافه کرد: سبک مولانا تا صد سال بعد از او هم ظهور و بروز داشت که یکی از مهمترین آن‌ها کتاب «مناقب العارفین» افلاکیست. ما اگر مکتوبات را با گلستان مقایسه کنیم می‌بینیم نثر مسجعی که سعدی در گلستان به کار برده، باعث شده دیگران در تقلید نثر گلستان، روز به روز نثر فارسی را دشوار کنند.

رئیس فرهنگستان ادب فارسی در عین حال گفت: شیوه نگارش مولانا در مکتوبات برای نویسندگان ما الگو نشده است و در همان قونیه مانده است و تاریخ نثر فارسی در ایران مسیر دیگری در پیش گرفت و به اندازه ای پیچیده شده که انقلابی در آن پدید آمد که به نثر امروزی مبدل شده است.

حدادعادل با بیان این که من وقتی کتاب مکتوبات را خواندم شیفته جهات گوناگون آن شدم، تاکید کرد: ما از بزرگانمان معمولا احوال شخصی نداریم حتی بزرگانی که زمان زندگی آن‌ها به ما نزدیک است، در زندگیشان ابهام زیاد است. در نظر ما حافظ و سعدی یعنی دیوان حافظ و سعدی اما این که آن‌ها در کوچه و بازار با مردم چگونه نشست و برخاست می‌کردند و زندگی شخصیشان چگونه بوده است، ما تقریبا هیچ نمی‌دانیم.

وی در عین حال مولانا را از این جهت یک استثنا توصیف کرد و گفت: از احوال شخصی مولانا بسی بیش از بزرگان دیگر سند به جای مانده و یکی از این اسناد همین کتاب مکتوبات است. اهمیت دیگر کتاب مکتوبات این است که مرد بزرگی مانند مولانا نامه می‌نوشته برای بزرگان و دوستان خودش. آدم بزرگ حرف معمولی هم بخواهد بزند، قطعا این حرف تراویده از یک ذهن بزرگ است و مهم.

رئیس فرهنگستان هنر و ادب فارسی اضافه کرد: کتاب مکتوبات اوج و هیجان غزل‌های دیوان شمس را ندارد اما به هر حال به خامه مولانا است و خود در این مکتوبات حضور دارد. انسی که مولانا با قرآن و ادبیات عرب و شاعران قبل از خودش داشته در این نامه‌ها دیده می‌شود و آن صمیمیت و در عین حال تسلطی که او بر معارف اسلامی داشته، به درجات، جسته و گریخته دیده می‌شود.

حداد عادل گفت: من بعد از آشنایی با این نامه‌ها، 5 مقاله نوشتم که 4 مقاله آن در جاهای مختلف منتشر شد. من همیشه آرزو می‌کردم ای کاش جامعه ادبی و دانشگاهی ما با ارزش نثر مولانا هم در کنار شعر آشنا می‌بود.

وی ادامه داد: من عروس فاضلی دارم در خانه که 5 سال پیش به من پیشنهاد کرد که «مکتوبات» را به ما درس بده و من هخم استقبال کردم و کتابی را که آقای سبحانی منتشر کرده بود، در مدت 2 سال از آغاز تا پایان هفته‌ای 2 ساعت برای جمعی تدریس کردم و در این مدت این فکر در من به وجود آمد که کاری کنم که «مکتوبات» مولانا به کلاس‌هایدرسی دانشگاه‌ها راه پیدا کند و تصمیم گرفتم گزیده‌ای از آن را آماده کنم و مشکلات هم نامه را هم توضیح دهم.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی افزود: فکر می‌کنم این نامه‌ها بیشتر از نثرهای معمول جاذبه داشته باشد چرا که نثر کتاب‌های عرفانی و صوفیانه غالباً در یک موضوع نوشته شده است ولی حُسن نامه‌های مولانا این است که موضوعات مختلف دارند و مجموعه این فراز و فرودها آنها را مقبول طبایع گونانگون می‌کند. آنچه در این نامه‌ها دشوار است، انتقال معرفت مولانا از زبان عربی به فارسی است. من سعی کردم از این دشواری‌ها بکاهم تا شیرینی نثر مولانا در کام جوانان ما در دانشگاه‌ها قابل چشیدن باشد.