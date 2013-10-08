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۱۶ مهر ۱۳۹۲، ۹:۰۹

صبح امروز/

زلزله آبسرد استان تهران را لرزاند

زلزله آبسرد استان تهران را لرزاند

تهران - خبرگزاری مهر: صبح امروز زمین لرزه ای به بزرگی 2.5 ریشتر آبسرد استان تهران را لرزاند.

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروز سه شنبه 16 مهر ساعت 08:19:24 زمین لرزه ای به بزرگی ۲.۵ ریشتر شهر آبسرد واقع در شمال استان تهران را لرزاند.

طبق گزارش موسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران، نوع بزرگی این زلزله MN و عمق پنج کیلومتر بود و در موقعیت ۳۵.۶۰ شمالي و ۵۲.۰۴ شرقي اتفاق افتاد.

قطعيت مكاني این زمین لرزه در  ۰.۸۷+/- كيلومتر در جهت شمالي - جنوبي و ۲.۲۲+/-  كيلومتر  در جهت شرقي - غربي بود.

مرکز این زلزله در فاصله شش کلیومتری آبسرد، 13 كيلومتري كيلان، 15 كيلومتري دماوند و 58 كيلومتري تهران قرار دارد.    

 

کد مطلب 2151322

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