زلزله آبسرد استان تهران را لرزاند

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروز سه شنبه 16 مهر ساعت 08:19:24 زمین لرزه ای به بزرگی ۲.۵ ریشتر شهر آبسرد واقع در شمال استان تهران را لرزاند.

طبق گزارش موسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران، نوع بزرگی این زلزله MN و عمق پنج کیلومتر بود و در موقعیت ۳۵.۶۰ شمالي و ۵۲.۰۴ شرقي اتفاق افتاد.

قطعيت مكاني این زمین لرزه در ۰.۸۷+/- كيلومتر در جهت شمالي - جنوبي و ۲.۲۲+/- كيلومتر در جهت شرقي - غربي بود.

مرکز این زلزله در فاصله شش کلیومتری آبسرد، 13 كيلومتري كيلان، 15 كيلومتري دماوند و 58 كيلومتري تهران قرار دارد.



