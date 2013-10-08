نشست بررسی ظهور سوژه (منِ) ایرانی در عصر هخامنشی/ مروری بر چند خبر کوتاه

به گزارش خبرگزاری مهر، به همت کمیته اقتصاد سیاسی انجمن علوم سیاسی ایران و مشارکت خانه اندیشمندان علوم انسانی نشست سیاست خارجی دولت یازدهم و رونق اقتصادی با حضور دکترناصر فرشادگهر، دکتر هادی آجیلی، دکترمهدی فاخری و دکتر علیرضا سلطانی برگزار می شود.

این نشست پنج‌شنبه 18 مهرماه از ساعت 15 تا 17 در خیابان استاد نجات الهی(ویلا)، نبش ورشو، خانه اندیشمندان علوم انسانی برپا می شود.

کتاب عناوین ثانوی و حقوق خانواده منتشر شد

کتاب حاضر عناوین ثانوی و ارتباط آن با حقوق خانواده را مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهد. عناوینی چون ضرر و حرج و نظایر آنکه اصطلاحاً عناوین ثانوی خوانده می شود و فقه و حقوق تحت تأثیر آن دگرگونی چشمگیری می یابد و از ظرفیت بالاتری برخوردار می شود.

این کتاب به دلیل تبیین موضوع و کارکردهای آن به ویژه در حقوق خانواده و نیز بررسی سازوکار قانون گذاری بر مبنای عناوین ثانوی از اهمیت زیادی برخوردار می باشد و می تواند پاره ای از نیازهای حکومت اسلامی در بخش تقنین و قضا را تأمین کند.

بخش اول این کتاب، ذیل عنوان مبادی و مبانی، به مهمترین مباحث پایه ای تحقیق توجه می شود و در این بخش به ترتیب مباحث مفهوم شناسی، مصداقهای عناوین ثانوی، سنجه های شناسایی عناوین و احکام ثانوی، مبانی عناوین ثانوی، و شرایط اثر گذاری عناوین ثانوی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

بخش دوم کارکردهای عناوین ثانوی در حقوق خانواده بررسی شده است. کارکرد سلبی و ایجابی عناوین ضرر و حرج، کارکرد سلبی و ایجابی عنوان شرط و کارکرد سلبی عناوین اکراه و اضرار فصلهای سه گانه بخش دوم این کتاب هستند.

تقنین قواعد ثانوی در حقوق خانواده عنوان بخش سوم کتاب می باشد. در این بخش پیشینه و تحولات عناوین ثانوی در حقوق خانواده، نحوه تکوین قواعد ثانوی در حقوق ایران، و بایسته های تقنین قواعد ثانوی مورد مطالعه قرار گرفته است.

در بخش چهارم و بخش پایانی کتاب، عناوین و احکام ثانوی در حقوق خانواده مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. عناوین ثانوی و تشکیل خانواده، عناوین ثانوی و روابط زوجین، عناوین ثانوی و انحلال خانواده، عناوین ثانوی و حقوق محجورین عناوین فصلهای بخش پایانی هستند.

این کتاب به قلم فرج الله هدایت نیا به همت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با شمارگان 1000 نسخه، 488 صفحه و قیمت 21000 تومان منتشر شده است.

بانک اطلاعات نخبگان قرآنی در استانهای کشور ایجاد می شود



حسین مقدم کیا دبیر ستاد اجرای طرح ملی تلاوت قرآن کریم کشور گفت: همراه با بزرگترین طرح استعدادیابی قرآنی کشور، بانک اطلاعات نخبگان قرآنی در استانهای کشور ایجاد می شود.

وی افزود: نخبگان قرآنی استانها براساس سن در این بانک در رشته های مختلف سازماندهی می شوند. طرح ملی تلاوت قرآن کریم در راستای شناسایی نخبگان قرآنی اجرا می شود.

دبیر ستاد اجرایی طرح ملی تلاوت قرآن کریم کشور گفت: با شناسایی نخبگان قرآنی آموزش های ویژه توسط کارشناسان خبره قرآنی به آنان ارائه می شود. نخبگان قرآنی در رده سنی 8 تا 16 سال در استانها از طریق طرح ملی تلاوت شناسایی و اطلاعات آنان در بانک اطلاعات نخبگان قرآنی ذخیره می شود. بانک اطلاعات نخبگان قرآنی پایگاه ارزشمندی در راستای اهداف جامعه قرآنی کشور محسوب می شود.

نشست بررسی ظهور سوژه (منِ) ایرانی در عصر هخامنشی

گروه جامعه‌شناسی تاریخی انجمن جامعه‌شناسی ایران با همکاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، انجمن ایرانی تاریخ و پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی سلسله سخنرانی‌های علمی پیرامون جامعه‌شناسی تاریخی در ایران را با هدف ترویج رویکرد جامعه‌شناسی تاریخی و نیز تقویت فعالیت‌های علمی میان رشته‌ای، برگزار می‌کنند.



ظهور سوژه (منِ) ایرانی در عصر هخامنشی با سخنرانی دکتر شروین وکیلی، دوشنبه 22 مهر از ساعت 17- 19 در تهران، بزرگراه جلال آل احمد، زیر پل گیشا (نصر)، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، طبقه اول، دفتر انجمن جامعه‏ شناسی ایران برگزار می شود.