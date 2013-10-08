مردم کرمانشاه 250 میلیون تومان به جشن عاطفه ها کمک کردند

سیامک پاکرو روز سه شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: از مجموع 250 میلیون تومان کمکی که مردم استان کرمانشاه در جشن عاطفه ها داشتند، نزدیک 187 میلیون تومان آن به صورت نقدی بوده است.

وی افزود: البته میزان کمک، آمار اولیه ایست که اعلام شده و هنوز مبالغ جمع آوری شده در روستاها و کمک های غیر نقدی مدارس در شهرستان ها جمع آوری و محاسبه نشده است

پاکرو خاطرنشان کرد: در حالی تا این لحظه 250 میلیون تومان کمک مردم به دانش آموزان نیازمند در استان جمع آوری شده که میزان کمک مردم در جشن عاطفه های سال قبل 210 میلیون تومان بود.

مدیرکل کمیته امداد حضرت امام (ره) کرمانشاه خاطرنشان کرد: از روز شنبه کار توزیع کمک های نقدی و غیرنقدی آغاز شده است.

پاکرو یادآور شد: البته توزیع کمک های جمع آوری شده در مدارس بر عهده مدیران خود مدارس است و تنها آمار و گزارش آن به کمیته امداد ارسال می شود.

وی در پایان گفت: امسال دو هزار و 500 پایگاه در استان کرمانشاه کمک های نقدی و غیر نقدی مردم در جشن عاطفه ها را جمع آوری کردند.