برنامه های هفته ملی سلامت بانوان تشریح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دكتر علي سنگي گفت: هفته ملي سلامت بانوان از روز 24 تا 30 مهر ماه با هدف حساس سازي مديران سلامت و عموم مردم نسبت به ابعاد مختلف سلامت زنان، توسط اداره سلامت ميانسالان اين دفتر برگزار مي شود.

وي با اشاره به نامگذاری روزهای هفته سلامت بانوان ایرانی، در تشریح گفت: روز چهار شنبه 24 مهر "تغذيه سالم"، پنجشنبه 25 مهر "تحكيم بنيان خانواده و فرزند پروري سالم"، جمعه 26 مهر "سبك زندگي ايراني اسلامي"، شنبه 27 مهر "سلامت اجتماعي زنان وحمايت اجتماعي براي تطابق نقش زن در خانواده و اجتماع"، روز يكشنبه 28 مهر "ترويج خود مراقبتي"، روز دو شنبه "سلامت روان" و سه شنبه 30 مهر "سبك سالم روابط زناشويي" نامگذاري شده است.