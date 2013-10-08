لاریجانی عصر امروز در اجلاس ژنو سخنرانی می کند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سوئیس، قرار است لاریجانی عصر امروز سه شنبه در کمیته صلح و امنیت بین الملل این اجلاس با موضوع جهان عاری از سلاح سخنرانی داشته باشد.

اتحادیه بین‌المجالس (Inter-Parliamentary Union) که به اختصار IPU نامیده می‌شود در سال 1889 تأسیس شد و هدف از آن کمک به صلح و همکاری میان ملت‌ها با گفت‌وگو میان پارلمان‌های جهان است.



مقر این اتحادیه در ژنو سوئیس می‌باشد و بیش از 110 سال قدمت دارد. در حال حاضر 154 مجلس از کشورهای مختلف جهان عضو اتحادیه بین‌المجالس هستند که جمهوری اسلامی ایران همواره یکی از اعضای فعال آن است.



این اتحادیه در نقش بازوی پارلمانی سازمان ملل متحد سالانه دو اجلاس اصلی در فصل بهار و پائیز برگزار می‌کند که روسا و سایر نمایندگان پارلمان‌های جهان در آن به تبادل نظر و تصویب قطعنامه می‌پردازند.بالاترین رکن اتحادیه، مجمع عمومی است که دارای کمیته‌های دائم صلح و امنیت بین‌المللی، توسعه پایدار، مالیه و تجارت، و دموکراسی و حقوق بشر است.



در این اتحادیه همچنین نمایندگان از نهادهای مهم بین‌المللی به عنوان ناظر عضویت دارند و در اجلاسیه آن شرکت می‌کنند.

در اجلاس پائيزه در ژنو سه موضوع نقش و مشاركت پارلمان‌ها در حركت به سمت يك جهان عاري از سلاح‌هاي هسته‌اي (در كميته صلح و امنيت بين‌المللي) حركت به سمت توسعه مقاوم در برابر مخاطرات با نظر داشت به روندهاي جغرافيايي و محدوديت‌هاي طبيعي(در كميته توسعه پايدار، ماليه و تجارت) نقش پارلمان‌ها در دفاع از حقوق كودكان به ويژه كودكان مهاجر بدون همراه و ممانعت از سو استفاده و استثمار آنها در مناقشات (در كميته دمكراسي و حقوق بشر) مورد بحث و بررسي نمايندگان مجالس بيش از 120 كشور جهان قرار خواهد گرفت.



در اجلاس ژنو هم چنين چند ميزگرد تخصصي در ارتباط با موضوعاتي هم چون كودكان آواره، ارتقا تعهدات بين‌المللي در دفاع از حقوق گروه‌هاي آسيب پذير، معاهدات تجارت سلاح و هم چنين اجراي قطعنامه عدم تكثير سلاح‌هاي كشتار جمعي برگزار خواهد شد.



يك ماده اضطراري نيز كه مربوط به یک رویداد مهم سیاسی، فرهنگی و اقتصادی روز جهان باشد پس از تصویب در دستور کار این اجلاس قرار خواهد گرفت.



با توجه به ارتباط تنگاتنگ اتحادیه بین‌المجالس با سازمان ملل متحد، به نظر می‌رسد که حضور گروه بین‌المجالس جمهوری اسلامی در مجمع مزبور از اهمیت خاصی برخوردار باشد.



گروه جمهوری اسلامی همچنین در چندین نشست جغرافیایی و منطقه‌ای اعم از آسیا_ اقیانوسیه، اتحادیه پارلمانی کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی، مجمع مجالس آسیایی شرکت خواهد کرد.



اعضای هیئت اعزامی به اتحادیه بین‌المجالس ژنو را آقایان ایرج ندیمی (رئیس شورای بین المجالس)، علیرضا سلیمی، محمدمهدی برومندی، مرتضی آقاتهرانی و خانم فاطمه ‌آلیا تشکیل می‌دهند.



همچنین، کاظم جلالی عضو کمیته حقوق بشر نمایندگان مجالس اتحادیه بین‌المجالس و آقای حسین شیخ الاسلام مشاور رئیس و مدیرکل بین الملل مجلس شورای اسلامی عضو مجمع دبیران کل مجالس این اتحادیه در نشست‌های مختص خود شرکت خواهند کرد.