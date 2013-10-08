به گزارش خبرنگار مهر، برنامه معرفی دانشنامه تکجلدی دانشگستر و آغاز توزیع سراسری آن در فروشگاههای شهرکتاب، دوشنبه شب 15 مهر، با حضور کامران فانی، محسن خلیجی، محمدعلی سادات، ناصر فکوهی و نورالله مرادی از اعضای شورای عالی تدوین این دانشنامه در فروشگاه شهر کتاب مرکزی برگزار شد.
محسن خلیجی، مدیرعامل موسسه دانشگستر و رئیس شورای عالی تدوین این دانشنامه در ابتدای این برنامه گفت: مجلدی که امروز رونمایی میشود، خلاصه 18 جلد دانشنامه دانشگستر است که در یک جلد 6 هزار و 200 صفحهای، اخیراً به چاپ رسیده است. دایرةالمعارف 18 جلدی عمومی دانشگستر که اواخر سال 89 به چاپ رسیده بود، با استقبال روبرو شد و در عرض دو سالی که گذشت، نسخههای 3 هزار و 500 دورهای که از آن چاپ کرده بودیم، تمام شد.
نورالله مرادی، یکی از ویراستاران اصلی این مجموعه هم در این برنامه گفت: در بین کتابهای مرجع، دانشنامهها اهمیت بالایی دارند. دانشنامه یا دایرةالمعارف کتابی یک جلدی یا چند جلدی است که با یک نظم بهخصوص که عموما الفبایی است، مرتب شده است. اگر بخواهیم تاریخچه دانشنامهها را بررسی کنیم، در غرب به یونان باستان میرسد و در کشورمان هم به دوران ساسانی باز میگردد. لغت دانشنامه برای اولین بار توسط ابن سینا به کار رفته است.
وی افزود: دانشنامه به معنای امروزیاش، مفهومی متعلق به عصر روشنگری است؛ یعنی زمانی که تحول عظیمی در ذهن مردم جهان پیش آمد. به این ترتیب اولین دانشنامه در فرانسه تهیه شد و بزرگترین دانشمندان آن زمان در تهیه و تدوین آن نقش داشتند که به اصحاب دایرةالمعارف معروف شدند. امروز هم به گروهی که برای تدوین یک دانشنامه گرد هم میآیند، اصحاب دایرةالمعارف میگویند. کارهای مربوط به اولین دایرةالمعارف عصر روشنگری هم قبل از انقلاب فرانسه انجام شد ولی چاپ آن مربوط به بعد از انقلاب کبیر فرانسه است.
این محقق گفت: دایرةالمعارف به معنای مدرنش، از ابتدای قرن به ایران راه پیدا کرد. در سال 1317 بود که اولین دایرةالمعارف مدرن ایران را چاپ کرد ولی به دلیل وقوع جنگ جهانی اول، انتشار دیگر مجلدات آن، متوقف شد. بعد هم تقیزاده کاری در این زمینه انجام داد که نیمه کاره رها شد. در دهه 20 تنها حرکتی که در زمینه دانشنامهنویسی انجام شد، تدوین لغتنامه دهخدا بود. دهه 1330 در این زمینه، دهه بسیار مهمی است چون برای اولین بار، یک دایرةالمعارف به معنای علمی توسط دانشمند بزرگ غلامحسین مصاحب تدوین شد. این دانشنامه با این که ریشهاش ترجمه بود، اما کار زیادی برد و مصاحب زحمت زیادی برای آن کشید و با افزودن مطالب بسیار زیادی به آن، ایرانیزهاش کرد.
غلامحسین مصاحب برای دانشنامهنویسان ایرانی الگو است
مرادی در ادامه گفت: مصاحب برای دانشنامهنویسان ایران الگو است. البته علاوه بر دانشنامه او، دانشنامههای دیگری هم در ایران کار شد. دهه 40، دوران رونق دایرةالمعارفنویسی در ایران بود. بعد از انقلاب اسلامی هم تدوین 20 دایرةالمعارف مهم در ایران آغاز شد. پایه کار دانشنامه دانشگستر هم یک دانشنامه انگلیسی بود که ترجمه شد اما بر این اساس، تعداد زیادی مدخل به آن اضافه شد و در نتیجه 67 هزار مدخل تولید شد که البته تعدادی از آنها، ارجاع هستند.
ویراستار دانشنامه دانشگستر گفت: دانشنامهها را به عمومی و اختصاصی تقسیم میکنند. امروزه البته دانشنامههای تخصصی تخصصی یا فوق تخصصی هم به وجود آمدهاند. دانشنامهها را از طرف دیگر، به مفصل و مختصر هم تقسیم میکنند. دانشنامه تک جلدی دانشگستر از دانشنامه 18 جلدی آن استخراج شده است و 20 هزار مدخل دارد. با یک خط مشی مشخص، تعداد زیادی از مداخل حذف شد و مطالب هم خلاصه شدند تا این دانشنامه چکیده یک جلدی آماده شد.
کامران فانی نیز در این برنامه گفت: قرار بود آقای بهاالدین خرمشاهی هم در این جلسه حضور داشته باشند. ایشان در همه این سالها، همکاری نزدیکی با دانشنامه دانشگستر داشته است اما به دلیل مشکلی که برایش پیش آمد، نتوانست به این جلسه بیاید. یک دایرةالمعارف باید پاسخگوی نیازهای جامعه باشد. یکی از رویدادهای مهم فرهنگی که در ایران رخ داده، رواج تولید کتابهای مرجع است که در صدرشان، دایرةالمعارفها را داریم. جامعه ما به دنبال پاسخ دست و به روز است نه پاسخهایی که از قبل گفته شدهاند. چنین جامعهای پویا و زنده است.
وی افزود: جامعهای که هیچ پرسشی ندارد یا پاسخ پرسشها را از قبل میداند، یک جامعه راکد است. این موضوع که چه کتابهایی پاسخگوی نیازهای شما هستند، یک نوع دماسنج فرهنگی است. امروز هرکسی که به دنبال پاسخ پرسشهایش باشد، در واقع در پی جواب این سوال است که به کدام منبع رجوع کند. این برای ایرانیها مهم است. این که صرفا چه سوالی مطرح کنیم و جواب بگیریم، برایشان مهم نیست بلکه مهم این است که پاسخ را از کجا دریافت کنیم.
اولین دانشنامه مدرن ایرانی زمانی نوشته شد که 200 سال از انتشار بریتانیکا میگذشت
این پیشکسوت رشته کتابداری گفت: در ایران نسبت به اروپا، دایرةالمعارفنویسی چندان رایج نبوده است. این کار به سبک جدیدش، اواخر نیمه اول قرن بیستم بود که در ایران شروع شد. ولی از نیمه دوم این قرن بود که اولین دایرةالمعارف جدی فارسی چاپ شد، یعنی در سال 1345 و زمانی که 200 سال از انتشار اولین جلد دانشنامه بریتانیکا میگذشت. اوایل انقلاب اسلامی بود که جامعه خیلی کنجکاو شده بود و به همین دلیل، دایرةالمعارفنویسی مُد شد.
فانی ادامه داد: تا جایی که اطلاع دارم، امروز 30 مرکز اصلی در ایران مشغول دایرة المعارفنویسی هستند. طی سالهای گذشته در ایران نیاز به دانشنامهای عمومی مانند دانشگستر بسیار احساس میشد اما به واقع پاسخ درستی به این نیاز داده نمیشد. وظیفه دایرةالمعارف این است که با سرعت و سهولت، اطلاعات را در اختیار قرار بدهد. در چنین شرایطی بود که یک انقلاب انفورماتیک و اطلاعاتی رخ داد و ظرف 20 سال گذشته، فضای جدیدی به وجود آمد. وقتی دانشنامه دانشگستر را چاپ کردیم، عده زیادی به ویژه جوانها میپرسیدند که با وجود اینترنت، چرا این دانشنامه را آن هم به صورت مکتوب چاپ کردیم؟ سوال دیگری که از ما میشد این بود که حالا چه زمانی میخواهید آن را روی فضای اینترنت عرضه کنید؟
رابطه انسان و کتاب، رابطه دو موجود زنده با یکدیگر است
مترجم کتاب «آدمهای ماشینی» گفت: عقیده من این است که کتاب به فرم کاغذی و مکتوب آن هنوز هم پاسخگوی نیازهای ماست. اصلا رابطهای که انسان با رسانهای چون کتاب دارد، ارتباط دو موجود زنده با یکدیگر است. کاغذ از گیاه گرفته شده است پس رابطه انسان و کتاب کاغذی رابطه دو موجود زنده است اما رابطه ما با کامپیوتر یا دیگر موجودات الکترونیکی، رابطه با موجودات مرده و سلیسیومی است. ماده پایه الکترونیک سلیسیوم یا همان شن و ماسه است.
اگر در رزومهام اشارهای به دانشنامهنویسی بکنم، برایم گران تمام میشود
ناصر فکوهی هم به عنوان آخرین سخنران این مراسم که با تاخیر به برنامه رسید، گفت: گرایشی که عموما در دانشگاههای ما وجود دارد، ضد تفکر دایره المعارفی است. این تفکر، دایرةالمعارف را به نام تخصص، تحقیر میکند. وقتی که در دانشگاهها از دانش و دایرةالمعارف صحبت میکنیم، مستحق مجازات و تنبیه هستیم. من 450 مدخل این دانشنامه را ترجمه کردهام اما اگر بخواهم آن را در رزومه و کارنامه کاریام بنویسم، برایم گران تمام میشود. مقالات مطبوعاتی ما نیز در رزومه دانشگاهی ما به حساب نمیآید و اساسا تحقیر میشود. چون آن را دون شان میدانند.
وی افزود: در همه جای دنیا وقتی میخواهند یک پژوهش جدی را شروع کنند، ابتدا به دایرةالمعارف رجوع میکنند و بعد به سراغ آن موضوع میروند. متاسفانه در ایران با نگاهی از بالا مواجهیم و امیدوارم روزی بتوانیم این تفکر ضد دایرةالمعارفی را تغییر بدهیم. اغلب دانشگاهیان در برقراری ارتباط با سیستم اجتماعی و مطبوعاتی، از خود ناتوانی و ضعف نشان دادهاند. آنها یا سواد لازم را برای این ارتباط ندارند و یا توانایی لازم این کار را. و چون تواناییاش را ندارند، میگویند که این کار در سطح ما نیست و باید فقط در همایشها و سمینارها مقاله ارائه کنیم. این یک بلاهت دانشگاهی است که متاسفانه من نیز به این سیستم تعلق دارم. که البته باید سعی کنیم آن را تغییر بدهیم.
فکوهی ادامه داد: در کشوری مانند فرانسه، هر سال سه یا چهار جلد دایرةالمعارف منتشر میشود که حدود 200 تا 300 متخصص با هرکدام از آنها همکاری دارند. آن متخصصان هم اصلا ابایی ندارند که در روزنامهها مطلب بنویسند. همچنین به دلیل این کار و همکاریشان از طرف نظام دانشگاه مجازات نمیشوند. باید بپذیریم که رشد علمی با ترویج دانش در پایه اتفاق میافتد و سیستم دانشگاه هم باید دموکراتیزه باشد تا از دل آن افرادی بیرون بیایند که تبدیل به نخبگان جامعه شوند. ما داریم دانشگاه را از بالا رشد میدهیم بدون اینکه در پایین چیزی وجود داشته باشد و با این وضع پیشرفتی حاصل نخواهد شد.
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