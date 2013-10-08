انسداد عروق قلب علت اصلی مرگ بزرگسالان/ علائم بیماریهای قلبی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حمیدرضا رشیدی نژاد افزود: هرچه سطح بهداشتی جامعه بالاتر رود و بیماریهای عفونی بویژه گلو درد چرکی شناسایی و درمان شوند، بروز بیماری قلبی ناشی از تنگی دریچه میترال نیز در جامعه کمتر می شود.

وی ادامه داد: بیماری قلبی ناشی از تنگی دریچه میترال در اثر بروز بیماریهای عفونی بویژه گلودرد چرکی ایجاد می شود.

این فوق تخصص قلب و عروق همچنین قلب را عضو حیاتی بدن عنوان کرد و گفت: بیماریهای این بافت عضلاتی به دو دسته مادرزادی و اکتسابی تقسیم بندی می شوند.

وی اضافه کرد: در بیماریهای قلبی مادر زادی بعضی از نقص ها بعد از تولد قابل درمان هستند و بعضی از بیماریها نیز منجر به از بین رفتن جنین و یا نوزاد می شود.

رشیدی نژاد مراقبتهاي ويژه در زمان بارداري و مراقبتهاي جنيني در دوره بارداري را در پيشگيري از بروز بيماريهاي مادرزادي موثر خواند.

وی در زمینه علت بروز بیماریهای قلبی اکتسابی در افراد گفت: فشار خون و چربی خون بالا، دیابت، مصرف سیگار، چاقی و بی تحرکی، استرسها و عوامل ژنتیکی و فامیلی از ریسک فاکتورهایی است که منجر به تنگی عروق در فرد می شود.

این فوق تخصص قلب و عروق، درد قفسه سینه، تنگی نفس، تپش قلب، ورم پاها و کبودی انگشتان را از علائم بیماریهای قلبی عنوان کرد و گفت: درد قفسه سینه و تنگی نفس شایعترین این علامتهاست که مردم به پزشکان قلب و عروق مراجعه می کنند.

رشيدي نژاد در مورد فشار خون بالا نیز افزود: ۲۵ تا ۳۰ درصد از افراد بزرگسال داراي فشار خون بالا و بدون علامت هستند.