اصول انقلاب اسلامی به هیچ وجه قابل مذاکره نیست 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، سردار رستم قاسمی مشاور ارشد وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در جمع کارکنان قرارگاه سازندگی حضرت نوح(ع) نیروی دریایی سپاه، نقش نیروی دریایی سپاه را در تحقق استراتژی کلان بازدارندگی نظام بسیار موثر و قابل ستایش توصیف کرد و در تحلیل مهم ترین رویدادهای سیاسی داخلی و خارجی گفت: اصول انقلاب اسلامی به هیچ وجه قابل معامله و مذاکره نیست.

قاسمی با اشاره به رفتار متناقض غربیها در خصوص مسئله هسته ای گفت: مسئله هسته ای ایران دستاویزی برای اعمال دشمنی ها و تحریمها بر علیه ملت ایران است، چرا که برخی از کشورها انرژی هسته ای را به منظور اهداف جنگ طلبانه خود در اختیار دارند اما هیچگاه مورد اعتراض و سوال قرار نگرفته اند.

سردار قاسمی تحریم های غرب و نظام سلطه بر علیه ملت ایران را نوعی انتقام گیری استکبار از انقلاب اسلامی قلمداد و تصریح کرد: تحریم های دارویی علیه کشور که مستقیماً با جان هزاران بیمار سروکار دارد جنایتی آگاهانه از سوی غرب بر علیه ملت ایران اسلامی است و این اقدام خصمانه سندی محکم بر اثبات واهی بودن ادعاهای حقوق بشری استبکار جهانی است.

وی با اشاره به مقاومت و ایستادگی مردم در دوران دفاع مقدس خاطر نشان کرد: جنگ تحمیلی عراق بر علیه ملت ایران که با پشتیبانی و حمایت همه جانبه غرب همراه بود، به همگان ثابت کرد که نظام سلطه همواره درپی نابودی نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده که تاکنون نیز به حمد الله به هیچ یک از اهداف خود دست نیافته است.

مشاور ارشد وزیر دفاع در پایان با بیان اینکه ملت ایران اسلامی در طول سالیان متوالی از جبهه استکبار صدمات فراوانی دیده و به این ملت جفای بسیار زیادی شده است ادامه داد: کسانیکه مدعی تعامل سازنده با انقلاب اسلامی را دارند، باید صداقت خود را در عمل به نمایش بگذارند.