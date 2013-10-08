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۱۶ مهر ۱۳۹۲، ۱۰:۱۵

رونمایی از دربهای حرم مطهر امامین جوادین (ع) درروز عید قربان

رونمایی از دربهای حرم مطهر امامین جوادین (ع) درروز عید قربان

دربهای حرم مطهر امامین جوادین (ع) که به همت هنرمندان اصفهانی و با پشتیبانی و مشارکت مالی هموطنان زنجانی ساخته شده است همزمان با عید قربان در کاظمین رونمایی می شوند .

به گزاش خبرگزاری مهر ، بابایی مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات استان زنجان در این باره گفت: این دربها که مسیر حرکتشان به سمت کاظمین را از هفته پیش آغاز کرده اند تاکنون از شهرهای مختلف استان زنجان چون ابهر، خرم دره، طارم، زنجان، ماهنشان عبور کرده و در حال حاضر میهمان مردم ایجرود است و پس از آن به سمت قیدار خواهد رفت .

وی با اشاره به استقبال خوب مردم متدین این شهرها از این دربها گفت: این دربها که کار ساختشان از سال گذشته در اصفهان با تامین مالی مردم استان زنجان شروع شده پنجشنبه این هفته عازم مهران خواهد شد.

بابایی یادآور شد : در طراحی این دربها فرازهایی از زیارت جامعه و جوشن کبیر و الفاظی چون باب الحوائج حک شده است .

وی با اشاره به اینکه این دربها پس از خروج از زنجان بدون توقف به مهران رفته و عازم کاظمین خواهد شد گفت: دربهای مذکور توسط تیمهایی از زنجان و اصفهان همراهی شده و ان شاءالله همزمان با دهه ولایت در باب القبله حرم مطهر امامین جوادین (ع) نصب و در عید قربان رونمایی خواهد شد.

لازم به ذکر است تفاهم نامه تامین هزینه ساخت این دربها با مبلغ 250 میلیون تومان سال 90 امضاء شده بود.

کد مطلب 2151343

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