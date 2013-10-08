رونمایی از دربهای حرم مطهر امامین جوادین (ع) درروز عید قربان

به گزاش خبرگزاری مهر ، بابایی مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات استان زنجان در این باره گفت: این دربها که مسیر حرکتشان به سمت کاظمین را از هفته پیش آغاز کرده اند تاکنون از شهرهای مختلف استان زنجان چون ابهر، خرم دره، طارم، زنجان، ماهنشان عبور کرده و در حال حاضر میهمان مردم ایجرود است و پس از آن به سمت قیدار خواهد رفت .

وی با اشاره به استقبال خوب مردم متدین این شهرها از این دربها گفت: این دربها که کار ساختشان از سال گذشته در اصفهان با تامین مالی مردم استان زنجان شروع شده پنجشنبه این هفته عازم مهران خواهد شد.

بابایی یادآور شد : در طراحی این دربها فرازهایی از زیارت جامعه و جوشن کبیر و الفاظی چون باب الحوائج حک شده است .

وی با اشاره به اینکه این دربها پس از خروج از زنجان بدون توقف به مهران رفته و عازم کاظمین خواهد شد گفت: دربهای مذکور توسط تیمهایی از زنجان و اصفهان همراهی شده و ان شاءالله همزمان با دهه ولایت در باب القبله حرم مطهر امامین جوادین (ع) نصب و در عید قربان رونمایی خواهد شد.

لازم به ذکر است تفاهم نامه تامین هزینه ساخت این دربها با مبلغ 250 میلیون تومان سال 90 امضاء شده بود.