تاسیس مجتمع های دامپروری با همکاری ایران و ارمنستان

به گزارش خبرگزاری مهر، آرمن موسیسان در جریان دیدار با استاندار آذربایجان غربی سفر مسئولان این استان را فرصتي بي نظير براي توسعه روابط با ارمنستان دانست و افزود: تاسيس مجتمع هاي دامپروري، بهره گيري از دانش فني جمهوري اسلامي ايران در حوزه انرژي و منابع طبيعي از جمله زمینه های همکاری این استان و ارمنستان است.

وی توسعه همكاریهاي علمي و فناوری در بخش انرژی و كشاورزی را از دیگر زمينه های همكاریهاي آذربايجان غربي با كشور ارمنستان دانست و اظهار داشت: اين ديدارها مي تواند تاثير بسزايي در روابط دو طرف داشته باشد و روند همكاري ها را توسعه دهد.

وزير انرژي و منابع طبيعي ارمنستان با تاکید بر اینکه روابط ايران و ارمنستان در سطوح مختلف مي تواند ارتقا يابد، اظهار داشت: آماده هر گونه همکاری در زمینه های مختلف با آذربایجان غربی هستیم.



وحيد جلال زاده استاندار آذربايجان غربي نيز در اين ديدار با اشاره به آمادگي استان براي ارتقاط سطح روابط با ارمنستان گفت: به دليل توانمندي هاي ويژه آذربايجان غربي در بخش هاي مختلف به ويژه كشاورزي اين استان مي تواند در مسير توسعه همكاري هاي دو كشور نقش مهمي ايفا كند.

وي ارتقاي همكاري هاي اقتصادي ميان دو كشور را نيز مورد تاكيد قرار داد و افزود: مسئولان دو كشور به ويژه مسئولان ارشد استان هاي مرزي بايد زمينه هاي لازم را در جهت توسعه همكاري هاي همه جانبه فراهم كنند.

استاندار آذربايجان غربي روز يكشنبه در راس يك هيات بازرگاني و صاحبان صنايع استان به ارمنستان سفر كرده است.

بازديد از مركز آموزش كودكان بي‌سرپرست به همراه استاندار آرماوير، شركت توليد درب‌هاي چوبي، واحد‌بسته بندي قارچ، واحدهاي گلخانه اي و واحدهاي توليدي محصولات كشاورزي و كارخانه توليد آبميوه از ديگر برنامه هاي استاندار آذربايجان غربي در سفر به ارمنستان است.



