ثبت نام آزمون فراگیر ارشد آغاز شد/ 20 مهر آخرین مهلت ثبت نام

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام این آزمون از شب گذشته با تأخیر آغاز شده است و متقاضیان می توانند از طریق سایت www.sanjesh.org نسبت به خرید کارت اعتباری اینترنتی و اقدام کنند.

فرایند ثبت نام و خرید کارت اعتباری 50 هزار تومانی تا 20 مهر قابل انجام خواهد بود.

آزمون فراگیر کارشناسی ارشد 29 آذر سال جاری برگزار می شود.

علاقمندان به تحصيل در دوره‌هاي فراگير دانشگاه پيام نور مي‌بايست ضمن اطلاع از شرايط عمومي و اختصاصي، مقررات وظيفه عمومي، مقررات مربوط به شرايط و ضوابط ثبت‌نام اتباع غیرایرانی و توضيحات مربوط به سهميه رزمندگان (مندرج در دفترچه راهنماي شركت در آزمون كه در سايت سازمان قراردارد)، در صورتي كه داراي شرايط مذكور باشند به عنوان داوطلب مقطع كارشناسي‌ ارشد فراگير منحصراً در يك رشته گرایش امتحاني ثبت‌نام و حداکثر در 20 (بیست) کدرشته محل از دوره‌هاي كارشناسي ‌ارشد فراگير دانشگاه پيام‌نور متقاضي ادامه تحصیل شوند.