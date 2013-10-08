22 رشته ورزش های همگانی در کرمانشاه فعال است

رضا شیروندی در گفتگو با خبرنگار مهر، از فعالیت 61 پایگاه ورزش همگانی در استان خبر داد و اظهار داشت: 30 پایگاه از این تعداد در شهر کرمانشاه و 31 پایگاه نیز در سایر شهرستان های استان فعال هستند.

وی با بیان اینکه بيش از ۴۰۰ هزار نفر در برنامه هاي هيات همگاني استان در این پایگاه ها فعالیت می کنند، خاطرنشان کرد با همكاري تربيت بدني شهرداري كرمانشاه در اين پايگاه ها مربي ورزش هاي همگاني به آموزش ورزشكاران و عموم مردم می پردازند.

شيروندي در ادامه اظهار داشت: در حالی براساس آخرين آمار منتشر شده از سوي هيات ورزش های همگاني کرمانشاه، سالانه بيش از ۴۰۰ هزار نفر از جمعيت استان در برنامه هاي همگاني هيات مشاركت و يا در بوستان ها و پايگاه هاي ورزش همگاني فعاليت مي كنند که از این نظر در کشور جزو استان های پیش رو هستیم.

معاون توسعه امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان کرمانشاه، خاطرنشان کرد: حضور بسیار پرشور مردم در مناسبت هایی نظیر همایش های پیاده روی خانوادگی و استقابل بسیاری خوبی که از این گونه برنامه ها توسط مردم استان به عمل می آید کرمانشاه را در ردیف استان های پیش رو در امر ورزشهای همگانی قرار داده است.

شیروندی در پایان حمایت اسپانسرهای بخش خصوصی را یکی از يكي از نيازهاي توسعه ورزش همگاني در استان برشمرد و گفت: برای این مهم مسئولان استان و بخش خصوصی نیز باید کمک های بیشتری ارائه دهند.