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۱۶ مهر ۱۳۹۲، ۱۰:۱۲

منتقدان به پیشواز «ظلمات» می‌روند

منتقدان به پیشواز «ظلمات» می‌روند

نشست نقد و بررسی رمان «ظلمات» نوشته محمد علی علومی در سرای هل قلم برپا می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رمان ظلمات نوشته محمد علی علومی، فردا چهارشنبه 17 مهر ماه در مراسمی در سرای اهل نقد و بررسی می‌شود.

علومی در رمان «ظلمات» که از مجموعه قصه نو نشر افکار روانه بازار کتاب شده است، به روایت داستان دو پسرعمو می‌پردازد که یکی فرماندار و دیگری انقلابی و تبعیدی است و در عین حال هر دوی آنان به دختری با نام «زهره» دل بسته‌اند.

همچنین علومی به دلیل استفاده قابل توجه خود از واژگان و عبارات مصطلح در فرهنگ زبانی مردم منطقه بم در این رمان، در پایان کتاب در قالب یک متن متمم به توضیح این واژگان پرداخته است.

علومی این رمان را در مقدمه‌ای کوتاه با عنوان سرگذشت مردم بم معرفی کرده و آن را به گذشتگان و فرزندان فردای شهرستان بم تقدیم کرده است.

نشست نقد و بررسی این رمان از ساعت 16 روز چهارشنبه 17 مهرماه با حضور نویسنده و فرزام شیرزادی، محسن فرجی و اصغر نوری برگزار می‌شود.

سرای اهل قلم در خیابان برادران مظفر جنوبی کوچه خواجه نصیر واقع شده است.

کد مطلب 2151353

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