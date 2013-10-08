هشتمین جشنواره تئاتر خراسان شمالی آغاز شد

به گزارش خبرگزاري مهر، صبح دوشنبه شانزدهم مهر ماه هشتمين جشنواره تئاتر خراسان شمالي با حضور هنرمندان و شماري از مسئولان فرهنگي استان به ميزباني بجنورد و در محل مجتمع فرهنگي هنري گلشن آغاز به كار كرد.

در این دوره از جشنواره، هنرمندانی در قالب 10 گروه نمایشی از شهرستان های مختلف استان حضور دارند.

گروه هاي شركت كننده در اين جشنواره به مدت سه روز برای کسب رتبه برتری و حضور در جشنواره منطقه ای و پس از آن راهیابی به جشنواره بین المللی تئاتر فجر با يكديگر رقابت می کنند.

بر پايه اين خبر، هشتمين جشنواره تئاتر خراسان شمالي صبح امروز، با نمايش تئاتر"با من تا آخر" به کارگردانی ابوالقاسم یزدانی از بجنورد در محل تالار گلشن به طور رسمی آغاز شد.

بعد از اجراي اين نمايش طبق جدول زمانبندی، دیگر آثار نمایشی جشنواره در دو تالار حافظ و گلشن بجنورد اجرا خواهند شد.

در این دوره از جشنواره نادربرهانی مرند، محمد علی دشتی و مهرداد کوروش نیا آثار نمايشي را برای انتخاب برترین ها، داوری خواهند کرد.

گفتنی است براساس اعلام دبیرخانه هشتمين جشنواره تئاتر خراسان شمال، عطرافشانی و غبار روبی مزار شهدا توسط هنرمندان، برگزاری نمایشگاه تخصصی پوستر تئاتر، نمایشگاه تخصصی عکس 19 مهر و برگزاری جلسات نقد و بررسی آثار نمایشی جشنواره با حضور بهرام تشکر از منتقدین و هنرمندان عرصه تئاتر کشور از دیگر برنامه های پیش بینی شده دراین دوره از جشنواره به شمار مي روند.

این جشنواره تا 18 مهر ماه جاری ادامه خواهد داشت و مراسم اختتامیه آن نيز پنجشنبه شب درتالار گلشن شهرستان بجنورد برگزار می شود.