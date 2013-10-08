جمع آوری بیش از 8 میلیارد ریال مشارکت مردمی توسط جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی

یحیی زینالپور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در این راستا حدود 30 هزار نفر از این کمک های خیرین سطح استان بهره مند شده اند اظهارداشت: همچنین در این مدت دو هزار و 650 واحد خون در پایگاه های جمعیت هلال احمر استان جمع آوری شده است که کمک شایانی در جهت پوشش بیماران نیازمند به خون بوده است.

وی با اشاره به بحث دارو و اقدامات انجام گرفته در این زمینه گفت: در این بخش بیش از 20 هزار نسخه توسط داروخانه های جمعیت در استان مورد پذیرش قرار گرفته اند.

زینالپور از پوشش تمام زائران استان در عملیات حج تمتع امسال نیز ابراز امیدواری کرد و افزود: در سالجاری تمام زائران از خدمات واکسیناسیون بهره مند می شوند.

وی با اشاره به تسریع در اجرای عملیات عمرانی در سالجاری عنوان کرد: در شش ماهه نخست سال جاری موفق به بهره برداری از پایگاه امداد و نجات جاده ای در بش سیلوانای ارومیه و پایگاه امداد و نجات هوایی ارومیه شده ایم که این امر با توجه به محدودیت های موجود چمشگیر بود.

وی، در مورد ساخت انبارهای اقلام مورد نیاز در حوادث نیز خاطرنشان کرد: در این راستا نیز انبار اقلام در شهرستان های سلماس، شوط، ارومیه، چایپاره، پیرانشهر و اشنویه با مصوبه شورای برنامه ریزی شهرستان ها در حال آماده سازی و ساخت است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی، ضمن اشاره به اقدامات در حوزه آموزش جوانان نیز افزود: در این بخش در حوزه های کانون های روستایی، دانشجویی و طلاب اقدامات مناسبی انجام گرفته که حاصل آن افزایش کانون های سطح استان به 263 مورد بوده است.