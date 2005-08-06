نظرمشورتي سازمان را به فدراسيون فوتبال اعلام كرديم // راي نهايي پس ازجلسه مجدد شوراي عالي انضباطي اتخاذ خواهد شد

مهدي قدمي معاون سازمان ورئيس مركزتوسعه ورزش قهرماني كه درپايان دومين جلسه مشورتي سازمان تربيت بدني با خبرنگار" مهر" گفتگومي كرد، با بيان اين مطلب گفت: درجلساتي كه با مسئولان مرتبط داشتيم پرونده را اززواياي مختلف مورد بررسي قرار داديم وحتي اطلاعات جديدي پيرامون اين پرونده مطرح شد كه به روند رسيدگي به اين پرونده بسيارموثربود.

قدمي تصريح كرد: درپايان نشست امروز اعضا نظرمشورتي خود را به فدراسيون فوتبال ارائه دادند ومقررشد هرچه زودترجلسه شوراي عالي انضباطي فدراسيون فوتبال تشكيل ونظرنهايي درخصوص اين پرونده مطابق آئين نامه انضباطي فدراسيون فوتبال اعلام شود.

وي تاكيد كرد: درجلساتي كه با افراد ذيربط با پرونده داشتيم به نكات و اطلاعات تازه اي درخصوص اين پرونده رسيديم كه در مقاطع گذشته در اختيارمراجع تصميم گيرنده قرارنداشت كه اين امرمي تواند درصدورراي كميته انضباطي تاثيرگذارباشد.

رئيس مركزتوسعه ورزش قهرماني يادآورشد: كاررسيدگي به پرونده مذكور ازحيطه سازمان تربيت بدني خارج شده است و همانطوري كه فيفا نيزدرقوانين خود برآن تاكيد دارد، فدراسيون فوتبال هركشوربالاترين مرجع رسيدگي به اختلافات داخلي است وبنابراين با توجه به نظرمشورتي سازمان شوراي عالي انضباطي راي نهايي خود را درخصوص پرونده مذكوربزودي اعلام خواهد كرد.