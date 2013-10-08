آموزش و پرورش 5 هزار نیروی بهداشت کم دارد

به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث هاشمی صبح سه شنبه در گردهمایی معاونین تربیت بدنی آموزش و پرورش با بیان این مطلب گفت: در دوره وزارت حاجی بابایی به شدت با کمبود نیروی انسانی مواجه بودیم و اگر حمایتهای وی در جذب نیرو نبود این کمبودها همچنان احساس می شد. در دوران وزارت قبلی 15 هزار نیرو جذب معاونت تربیت بدنی و سلامت شد که بیش از 90 درصد آنها تحصیلات مرتبط داشتند.

مدیرکل دفتر وزارتی وزارت ورزش و جوانان افزود: طرح آموزش شنا یکی از طرحهای جدی و مهم من در دوران حضورم در آموزش و پرورش بود که موفق شدیم 80 درصد مدارس کشور را پوشش دهیم.

به گفته هاشمی این طرح حتی از سوی نمایندگان مورد تایید بود اما آنها مشکل امکانات را مطرح می کردند که در آن زمان ما پیشنهاد احداث 4 زار سالن ورزشی را در مدارس دادیم که 2 هزار سالن در حال ساخت است و 500 تا 600 سالن نیز ساخته شده است.

وی تصریح کرد: در سال گذشته با وجود کمبود اعتبار و شرایط مالی بد طرح شنا تا 65 درصد اجرا شد.

مدیرکل دفتر وزارتی وزارت ورزش و جوانان با اشاره به کمسبود نیروی بهداشت در آموزش و پرورش گفت: این وزارتخانه به شدت نیازمند جذب نیروی انسانی در حوزه بهداشت است، البته در دوره وزیر قبلی 2500 مربی بهداشت جذب آموزش و پرورش شد. در حال حاضر نیز دانشگاه فرهنگیان اقدام به جذب دانشجویان در رشته بهداشت و تربیت بدنی می کند.

به گفته وی در حال حاضر اگر سالی 200 نفر در این وزارتخانه بازنشسته شوند ما به ازای آن 500 نفر در دانشگاه فرهنگیان جذب می شوند.

هاشمی به موضوع مهم پیشگیری از آسیب های اجتماعی در مدارس اشاره کرد و گف: آسیبهای اجتماعی بزرگ و وسیعی در مدارس دیده می شود که خیلی از آنها نشات گرفته از خانواده ها است.

وی افزود: سهم آموزش و پرورش از ستاد مواد مخدر در سال گذشته برای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی 1.5 میلیارد تومان بود امسال این رقم به 7 میلیارد تومان رسیده است.

مدیرکل دفتر وزارتی وزارت ورزش و جوانان با مهم خواندن ورزش برای دانش آموزان گفت: بر این باورم که ورزش کشور زمانی به توسعه پایدار می رسد که توجه به آن از مقطع ابتدایی و مدارس آغاز شود