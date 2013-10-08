سازمان تبلیغات اسلامی مجموعه ای پویا و منسجم است/ لزوم دستیابی به ادبیاتی واحد در حوزه تبلیغات فرهنگی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن رقیمی صبح روز سه شنبه در کارگاه آموزشی روسای تبلیغات اسلامی شهرستان های آذربایجان شرقی و مدیران ستادی امور مبلغین و مساجد با بیان این مطلب افزود: شناخت کامل مدیران ستاد امور مبلغین از شرایط فرهنگی حوزه های تحت مدیریت خود برای دستیابی به ادبیات واحد در فعالیت های مرتبط با این حوزه از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی برگزاری چنین کارگاه های آموزشی را جهت تعامل و ارتباط مستمر فعالان حوزه فرهنگ بسیار مفید دانسته و خاطرنشان کرد: از شش سال گذشته و پس از احساس نیاز به برگزاری کارگاه های آموزشی، اقداماتی از سوی دفتر مرکزی ستاد امور مبلغین و مساجد سازمان تبلیغات اسلامی صورت گرفت و با دعوت از کارشناسان استانی و یا سفر به شهرستان ها، تلاش شده است که این کارگاه ها بصورت منظم و مستمر برگزار شوند.

حجت الاسلام رقیمی با اشاره به انسجام و پویایی سازمان تبلیغات اسلامی گفت: فعالیت ها و عملکرده منسجم این سازمان از دهه 80 شکل جدی تری به خود گرفته است و این روند تنها با حضور یک مدیر ممکن نبوده و نیازمند فعالیتی گروهی و هماهنگ است که همین موضوع لزوم تعامل مستمر میان مسوولان و مبلغین این سازمان و اهمیت برگزاری کارگاه های آموزشی را بیشتر نمایان می کند.

در این کارگاه آموزشی، روسای تبلیغات اسلامی شهرستان ها آذربايجان شرقي و مدیران ستادی امور مبلغین و مساجد كشور گزارشاتی در خصوص وضعیت فرهنگی حوزه های مدیریتی خود ارایه کردند.