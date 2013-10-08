برنامه های ستاد غدیر دانشگاه علمی کاربردی ورامین نهایی شد

سید محمد احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به در پیش بودن عید غدیر خم اظهار داشت: بزرگداشت عید غدیر از وظایف اصلی همه مسلمانان است و همه باید در بزرگداشت این روز بزرگ در تاریخ اسلام، اهتمام لازم را داشته باشند تا به درستی اهمیت این روز تاریخی درک شود.



معاون فرهنگی دانشگاه علمی کاربردی ورامین افزود: عید غدیر خم عید بزرگ ولایت و بصیرت برای مسلمین جهان است و گرامیداشت این روز، ارج نهادن به شعائر اسلامی است.



وی ادامه داد: مسئله غدير نبايد مختص به زمان خاص باشد بلكه بايد در طول سال براي اين واقعه عظيم، برنامه ريزي کرد كه اين وظيفه دانشگاهها و ساير مراكز آموزشي و فرهنگي است.



احمدی ادامه داد: نباید عید غدیر مظلوم باشد بلکه باید بسیار با شکوه برگزار شود و حتی در این چند روز که به عید مانده هر شب در مساجد جشن بر پا شده و کارهای فرهنگی مناسب دیگر انجام شود.



وی اظهار داشت: حادثه تاربخی غدیرخم نباید در کنار دیگر وقایع بدان نگریسته شود، چرا که غدیرخم تنها نام یک سرزمین نیست بلکه یک تفکر ارزنده و رمزی است که از تداوم خط نبوت خبر می‏ دهد.



این مسئول دانشگاهی اضافه کرد: نسل جوان جامعه که اکنون در آماج تبلیغات و برنامه های شوم دشمنان قرار دارند باید آگاهی کامل و جامعی از مقولات ارزنده دینی خود داشته باشد.



معاون فرهنگی دانشگاه علمی کاربردی ورامین سپس به برنامه های این دانشگاه در دهه ولایت و امامت اشاره و عنوان کرد: آغاز جشنواره قرآنی و اذان همزمان با دهه ولایت، استفاده از بیانات حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری در سربرگ مکاتبات اداری، ملاقات تعدادی از دانشجویان سادات با امام جمعه شهرستان ورامین، ارسال پیامک به دانشجو، اساتید وکارکنان سادات دانشگاه بخشی از برنامه های این دهه است.



احمدی ادامه داد: برگزاری مراسم افتتاحیه بسیج کارکنان مرکز در ایام دهه ولایت با همکاری بسیج ادارات شهرستان، برگزاری نشست های دانشجویی ویژه دانشجویان جدید الورود با موضوع غدیر، پخش فیلم و کلیپ با موضوع غدیر، توزیع بسته های فرهنگی، نصب بنر و پوستر غدیر در دانشگاه، برگزاری مسابقه اینترنتی ایام غدیر و اهدای جوائز به نفرات برتر، تقدیر از دانشجویان و کارکنان سادات دانشگاه و حضور دانشجویان و اساتید در نماز جمعه 3 آبان ماه از دیگر برنامه های تدارک دیده شده به مناسبت عید سعید غدیرخم است.