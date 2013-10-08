مازندرانیها 61 میلیارد ریال صدقه دادند

حسن قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در استان مازندران بیش از 550 هزار عدد صندوق های صدقات اعم از صندوق بزرگ معابر، متوسط آپارتمانی، کوچک منازل و مغازه ها در سطح شهر و روستا نصب است.

وی افزود: درآمد حاصله از صندوق ها در شش ماه اول سال جاری بیش از 61 میلیارد ریال بوده است که نسبت به 6ماه اول سال گذشته 25 درصد رشد

داشته است که در بخش صندوق صدقات شهرستان ساری با 983 میلیون تومان، بابل با 764 میلیون تومان و آمل با 650 میلیون تومان به ترتیب بیشترین مبلغ صدقه را جمع آوری کردند.

قربانی اظهار کرد: استان مازندران بیش از 70 میلیارد ریال زکات جمع آوری کرده است که نسبت به 6 ماه اول سال گذشته 360 درصد رشد داشته است که در این بین شهرستان های ساری با 19 میلیارد ریال، نکا با 13 میلیارد ریال و بابل با بیش از هشت میلیارد ریال به ترتیب رتبه اول تا سوم را به خود اختصاص داده اند.

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی(ره) مازندران بیان کرد: مردم خیر و نوعدوست علاوه بر صدقه در سایر سر فصل های کمک های مردمی از جمله جشن رمضان و اطعام به نیازمندان طرح شفا، طرح اکرام ایتام، طرح احسان دانش آموزی، طرح زکات، احسان زائر و غیره در 6 ماه اول سال جاری مبلغ 109 میلیارد ریال به این نهاد پرداخت کردند که در مقایسه با 6 ماه اول سال گذشته 154 درصد رشد داشته است.