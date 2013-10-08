پناه آفرین قم مغلوب پیروزی گرمسار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های فوتبال باشگاه های کشور جام آزادگان شامگاه دوشنبه با انجام چند مسابقه در گروه های مختلف مرحله مقدماتی پیگیری شد و تیم های مدعی صعود به مرحله بعد در شهرهای مختلف به مصاف یکدیگر رفتند.

امسال 60 تیم در مسابقات لیگ دسته سوم جام آزادگان حضور دارند و برای کسب سهمیه حضور در لیگ دسته دوم در حالی با یکدیگر رقابت می کنند که از استان قم نیز تیم فوتبال پناه آفرین در این بازی ها حضور دارد و البته عملکرد خوبی تا هفته پنجم نداشته است.

تیم فوتبال پناه آفرین قم در پنجمین هفته رقابت‌های فصل جاری لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه‌های کشور در زمین چمن مصنوعی مجموعه ورزشی تختی قم به مصاف تیم پیروزی گرمسار رفت و در حالی که کمتر کسی تصور می کرد پناه آفرین در خانه نتیجه نگیرد، همین اتفاق رخ داد و نماینده قم به میهمان خود باخت.

با کسب تنها 4 امتیاز از چهار مسابقه هفته های گذشته لیگ دسته سوم جام آزادگان، تیم فوتبال پناه آفرین قم در هفته پنجم با کوله باری از امید در دیداری که برابر تیم فوتبال پیروزی گرمسار برگزار کرد به دنبال کسب سه امتیاز بود که نه تنها سه امتیاز بلکه حتی یک امتیاز هم از این دیدار به دست نیاورد و در خانه متحمل شکست شد.

بعد از اینکه هفته اول لیگ امسال با تساوی در خانه برابر عقاب گنبد همراه بود، هفته دوم با شکست سه بر یک برابر تیم استقلال جنوب تهران به پایان رسید، هفته چهارم با پیروزی خانگی مقابل تیم گرند خراسان تمام شد و هفته چهارم با شکست یک بر صفر در میهمانی شهرداری سمنان رقم خورد، تیم فوتبال پناه آفرین قم در هفته پنجم با تمام توان به مصاف تیم پیروزی گرمسار رفت اما در خانه با یک گل شکست خورد.

دیدار تیم‌های فوتبال پناه آفرین و پیروزی گرمسار در هفته پنجم از دور رفت مرحله گروهی مسابقات فصل جاری لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه های کشور در زمین چمن مصنوعی ورزشگاه تختی قم برگزار شد و بازیکنان پناه آفرین نتوانستند از فرصت ها خوب بهره برده و فاصله خود را با صدر جدول کاهش بدهند.

امسال در مسابقات لیگ دسته سوم قهرمانی فوتبال باشگاه های کشور 60 تیم در مرحله گروهی حضور دارند و بازی ها در حالی برگزار می شود که پناه آفرین قم باید در هفته ششم در دیداری خارج از خانه روز بیست و سوم مهر ماه در ورزشگاه تختی مشهد به مصاف تیم مشهدالرضا خراسان رضوی برود.

