به گزارش خبرگزاری مهر، عطاالله حکیمی نماینده رودبار گردش مالی و تجارت جهانی منطقه اکو را در حدود 582 میلیارد دلار دانست و گفـت: از این میزان تنها 7 درصد از تجارت در بین کشورهای عضو صورت می گیرد ، این در شرایطی است که با استاندارد سازی اطلاعات کالاهای کل منطقه اکو می توان سهم و نقش کشورمان را در حجم مبادلات تجاری افزایش دهیم.

وی افزود: حدود 10 درصد ازکشورهای عضو اکو اگر درکنار یکدیگر قرار گیرند می توانند ظرفیت سنگیني از اقتصاد جهانی را به خود معطوف کنند منتها مشکل اساسی این است که حتی ایران ،از ساختار سنتی برخوردار است وهنوز با اقتصاد مدرن دنیا فاصله زیادی دارد.

عضو کمیسیون اقتصادی با تاکید براینکه دولت تدبیر وامید باید در ابتدا تقویت زیر ساختهای اقتصاد را مد نظر قرار دهد افزود: مجلس می تواند با کمک به دولت درهر جا که نیاز به قوانین یا تغییرآن است ورود ایران به تجارت جهانی را فراهم کند.

وی گفت: با توجه به موقعیت حساس واستراتژیک ایران در منطقه خاور میانه و دنیا می توانیم جایگاه ارزشمندی را برای انتقال علم وفن آوری ،در مبادلات تجاری بین المللی کشورها پیدا کنیم لذا در درجه اول دولت باید به توانمند سازی اقتصاد کشور کمک کرده ونقش خود را به خوبی ایفا کند تا صنایع کشور به سمت جهانی شدن سوق داده شود.

حکیمی با اشاره به اینکه در دولت تلاش برای یکسان سازی اطلاعات کالاهای منطقه از سوی مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران (ایران کد) انجام شده تا بتوانیم نقش و قدرت تجاری خود را در منطقه اکو افزایش دهیم، گفت: این طرح می تواند دیپلماسی اقتصادی را تقویت کرده و از توانمنديها و ظرفیت های منطقه استفاده کند.

وی با اشاره به نقش ایران کد در تجارت مدرن افزود:اینکه طرح ایران کد در سالهای گذشته تجربه موفقی در جهت تسهیل فرآینده های کسب و کار براساس استاندارهای اطلاعاتی کالا در داخل داشته با توجه به نگاهی که دولت جديد به حل مشکلات اقتصادی دارد باید از چنین طرح هایی حمایت کرده و موجب گسترش آن در سطح کشورهای عضو اکو شود.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه اگر براساس اطلاعات ایران کد، یکسان سازی کدهای کالاهای منطقه اکو کد گذاری و استاندارسازی شود، به افزایش قدرت منطقه ایی کشور کمک می کند، خاطر نشان کرد: تولید در کشور در حالتی بحرانی و در رکود به سر می برد اما اگر دولت با هماهنگی موجب تسریع کدگذاری کالاهای کشورهای عضو اکو شود، این اتفاق باعث خواهد شد تا ما نقشه ای برای تولید در کشور از طریق شناسایی دقیق نیازهای کشورهای دوست عضو اکو داشته باشیم و به تولید ملی کمک کنیم.

وی گفت: در بخش واردات هم این اطلاعات کمک می کند تا با شناسایی تولیدات کشورهای عضو ، نیازها ي خود را از کشورهای همسایه خریداری کرده و هزینه لجستیک کمتری را پرداخت کنیم.

این نماینده مجلس شواری اسلامی تاکید کرد: حمایت از طرح های این چنینی می تواند به تولید، صادرات واردات و همچنین نقش آفرینی منطقه ای کمک کند و از دولت تدبیر و امید انتظار می رود تا حمایت خود را از این گونه طرح ها افزایش دهد.