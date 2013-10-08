سالانه 10 هزار تن گوشت خالص سفید در سقز تولید می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد پیشداد اظهار داشت: تعداد 22 واحد مرغداری دیگر نیز تا آخر سال بهره برداری می شود كه با این احتساب تولید قطعه مرغ در شهرستان سقز به دو میلیون خواهد رسید.

وی با بیان اینکه در حال حاضر دو برابر نیاز شهرستان گوشت سفید در سقز تولید می شود، افزود: جهاد كشاورزی آمادگی اعطای مجوز مرغداری، بلدرچین، كبك و بوقلمون را با سرمایه شخصی توسط سرمایه گذار دارد.

برای ایجاد اشتغال پایدار باید تلاش بیشتری صورت گیرد

فرماندار شهرستان سقز در جلسه تودیع و معارفه مدیر اداره ‌تعاون، كار و رفاه اجتماعی این شهرستان بیان کرد: شهرستان سقز سال گذشته در راستای ایجاد اشتغال رتبه اول را بین شهرستان های استان به خود اختصاص داد.

نادر فخری ادامه داد: امسال هم باید سعی کنیم با فراهم کردن زمینه های اشتغال برای مردم رتبه شهرستان را در زمینه ایجاد اشتغال پایدار حفظ کنیم.

وی با بیان اینکه باید با ساماندهی تعاونی ها و فعال کردن آنها، زمینه اشتغال هر چه بیشتر مردم را فراهم کنیم، یادآور شد: سال گذشته با پرداخت 45 میلیارد ریال تسهیلات از محل اعتبارات مشاغل خانگی خرد در سطح شهرستان برای 890 نفر شغل ایجاد شد.

فرماندار سقز همچنین از اختصاص 600 میلیون ریال اعتبار برای تجهیز و تعمیر ساختمان اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی این شهرستان خبرداد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کردستان نیز در این مراسم با اشاره به اینکه مردم ایران حماسه سیاسی را به بهترین شیوه ممکن پشت سر گذاشتند، بر همکاری تمام دستگاه ها برای خلق حماسه اقتصادی که مدنظر مقام معظم رهبری است تأکید کرد.

مصطفی باغبانیان با بیان اینکه شهرستان سقز یک جامعه کارگری و پویا است، گفت: باید همه دست در دست هم برای رفع نواقص و کمبودهای شهرستان از لحاظ اشتغال و سرمایه گذاری تلاش کنیم.

وی ظرفیت های شهرستان را برای ایجاد شغل های پایدار بسیار آماده دانست و افزود: برای تحقق این مهم، همه وظیفه سنگینی بر عهده داریم که باید به نحو احسن آنرا انجام دهیم.

در پایان این مراسم "اسعد قدیمی" به عنوان سرپرست اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعی منصوب و از خدمات "نادر اردلان" تقدیر شد.