  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۶ مهر ۱۳۹۲، ۱۰:۲۹

سه تندیس به بخش بين‌الملل جشنواره فیلم کوتاه اضافه شد

سه تندیس به بخش بين‌الملل جشنواره فیلم کوتاه اضافه شد

سه تندیس و جايزه نقدی به مجموع جوايز بخش بين‌الملل سی امين جشنواره بين المللي فيلم كوتاه تهران اضافه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور تغيير در رويكرد ارزيابي آثار در بخش بين الملل سي امين دوره جشنواره سه جايزه با عنوان بهترين تدوين، بهترين تصوير و بهترين فيلمنامه نيز به مجموع جوايز جشنواره اضافه شد.

در اين دوره از جشنواره بهترين فيلم‌ها از منظر داوران بخش بين الملل نسبت به دريافت تنديس و جايزه نقدي در 9 زير مجموعه: بهترين فيلم جهان اسلام، بهترين فيلم آسيا، بهترين فيلم داستاني، مستند، تجربي، پويانمايي و بهترين تدوين، تصوير و فيلمنامه تعلق مي گيرد.

سي امين جشنواره بين المللي فيلم كوتاه تهران توسط انجمن سينماي جوانان ايران و به دبيري هاشم ميرزاخاني از 22 تا 28 مهرماه در تهران، پرديس سينمايي ملت برگزار مي شود.

کد مطلب 2151379

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها