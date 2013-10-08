به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور تغيير در رويكرد ارزيابي آثار در بخش بين الملل سي امين دوره جشنواره سه جايزه با عنوان بهترين تدوين، بهترين تصوير و بهترين فيلمنامه نيز به مجموع جوايز جشنواره اضافه شد.
در اين دوره از جشنواره بهترين فيلمها از منظر داوران بخش بين الملل نسبت به دريافت تنديس و جايزه نقدي در 9 زير مجموعه: بهترين فيلم جهان اسلام، بهترين فيلم آسيا، بهترين فيلم داستاني، مستند، تجربي، پويانمايي و بهترين تدوين، تصوير و فيلمنامه تعلق مي گيرد.
سي امين جشنواره بين المللي فيلم كوتاه تهران توسط انجمن سينماي جوانان ايران و به دبيري هاشم ميرزاخاني از 22 تا 28 مهرماه در تهران، پرديس سينمايي ملت برگزار مي شود.
نظر شما