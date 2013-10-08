به گزارش خبرنگار مهر، لیگ نوجوانان باشگاه‌های کشور موسوم به آینده سازان المپیک با حضور 22 تیم در دو گروه برگزار شد. مرحله مقدماتی این مسابقات هفته گذشته به پایان رسید که در نهایت از گروه اول سه تیم موسسه مالی اعتباری ميزان خراسان شمالی، آینده‌داران پارس خراسان رضوی و روان سماتک و از گروه دوم نیروی مقاومت بسیج، هیات جودو البرز و شرکت معدنی کان آذر تبریز به مرحله نهایی صعود کردند. بر اساس برنامه اعلام شده این شش تیم به صورت دوره ای به رقابت خواهند پرداخت و در نهایت تیم های برتر معرفی می‌شوند.

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