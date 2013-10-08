به گزارش خبرنگار مهر، لیگ نوجوانان باشگاههای کشور موسوم به آینده سازان المپیک با حضور 22 تیم در دو گروه برگزار شد. مرحله مقدماتی این مسابقات هفته گذشته به پایان رسید که در نهایت از گروه اول سه تیم موسسه مالی اعتباری ميزان خراسان شمالی، آیندهداران پارس خراسان رضوی و روان سماتک و از گروه دوم نیروی مقاومت بسیج، هیات جودو البرز و شرکت معدنی کان آذر تبریز به مرحله نهایی صعود کردند. بر اساس برنامه اعلام شده این شش تیم به صورت دوره ای به رقابت خواهند پرداخت و در نهایت تیم های برتر معرفی میشوند.
دختران نوجوان روی تاتامی انتخابی
خبر دیگر از جودو برگزاری رقابتهای جودو نوجوانان و جوانان قهرمانی کشور میباشد. هشتمین دوره رقابتهای نوجوانان و دوازدهمین دوره رقابتهای جوانان دختر کشور با هدف انتخاب تیم ملی برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا روز جمعه 19 مهرماه در همدان برگزار میشود. این رقابتها در هفت وزن نوجوانان و هشت وزن جوانان با حضور نزدیک به 300 جودکار در سالن ورزشی کارگران شهر همدان برگزار خواهد شد و در پایان نفرات برتر به اردوی تیم ملی دعوت خواهند شد.
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