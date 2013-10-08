محمد مخلصی در گفتگو با مهر اظهار داشت: امسال برای اولین بار در کنار روز جهانی کودک، مصادف با شانزدهم مهرماه، هفته ای نیز به نام هفته ملی کودک در کشور نامگذاری شده است که نشان از اهمیت پرداختن به امور این گروه سنی دارد.

وی یادآور شد: از آنجایی که دین اسلام کاملترین دین است در آن سفارش های زیادی در مورد مسائل مختلف کودکان شده است و این مسئله وظیفه ما را در قبال کودکان دو چندان می کند برای مثال در دین اسلام سفارش های زیادی در مورد تربیت، آموزش، بهداشت، هویت داشتن، حق زندگی کودک با پدر و مادر و ... شده است.

مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قم در ادامه بیان داشت: رسیدگی به امور کودکان تنها مربوط به یک نهاد و دستگاه نیست و باید همه دستگاه هایی که به نوعی با کودکان سر و کار دارند، برای تامین نیازها و خواسته های این قشر تلاش کنند.

وی رسیدگی به صورت تخصصی به حوزه کودک و نوجوان را دارای اهمیت خواند و گفت: از این رو در جلسه اخیری که در استانداری قم برگزار شد، کارگروه کودک و نوجوان استان به تصویب رسید که در آینده نزدیک این کارگروه با حضور اعضای متولی تشکیل می شود و این خبر خوشی در آستانه هفته ملی کودک برای کودکان و تمام کسانی است که به آینده آنان اهمیت می دهند.

مخلصی در بخش دیگری از سخنان خود به برخی برنامه های هفته ملی کودک کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قم اشاره کرد وگفت: یکی از این برنامه ها "جشنواره بازی، شادی، تماشا" است که با حضور 200 نفر از اعضای کودک و نوجوان مراکز کانون استان و همچنین دانش آموزان مدرسه اتباع خارجی در بوستان المهدی رای ساعت هشت و سی دقیقه صبح روز 16 مهرماه برگزار می شود.

وی با بیان این که این جشنواره شامل غرفه های مختلف بازی است، یادآور شد: این بازی ها شامل بازی های اقوام و ملل، نمایش، بازی های هنری و ادبی،بازی های کتابخانه ای، بازی های رایانه ای،رباتیک و بازی ها و سرگرمی های سازنده کانونی خواهند بود.

مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قم ادامه داد: برگزاری نشست تخصصی تاثیرات بازی های رایانه ای در کودکان و نوجوانان ویژه والدین و مربیان در مرکز شماره هشت کانون و نشست تخصصی روش های ترغیب کودکان و نوجوانان به نماز در مرکز شماره 6 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان، از جمله دیگر برنامه های درنظر گرفته شده در هفته ملی کودک است.

وی در ادامه با اشاره به دیگر برنامه های تدارک دیده شده در هفته ملی کودک گفت: برپایی نمایشگاه " من و عروسکم" شامل آثار فرهنگی هنری و ادبی اعضا در ارتباط با عروسکهای دارا و سارا در مرکز شماره چهار، برگزاری ویژه برنامه‌" طلوع مهر در آسمان کودکی"ویژه اعضای کتابخانه پستی در مدرسه حکمت روستای قزل آباد بخش جعفریه برای 100 نفر از دانش آموزان پایه ی اول تا هفتم، برگزاری مسابقه خاطره نویسی" روزگار کودکی" ویژه همکاران و مربیان مراکز کانون استان و ... تنها بخشی از برنامه های مختص این هفته در سطح استان است.