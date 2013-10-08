شمار بیمه شدگان اصلی در تامین اجتماعی ملایر حدود 300 هزار نفر است

به گزارش خبرنگار مهر محمد تقی نجار زاده صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران در ملایر سازمان تامین اجتماعی را به عنوان بزرگترین نهاد حمایتی بیمه ای کشور عنوان کرد و افزود:در حال حاضر تعداد بیمه شدگان اصلی در سازمان تامین اجتماعی ملایر 299 هزار و 55 نفر است.

وی در ادامه اظهار داشت: بیمه شدگان اصلی تامین اجتماعی ملایر در شش ماهه امسال نسبت به شش ماهه سال قبل پنج درصد رشد داشته و تا پایان سال نیز افزایش خواهد داشت.

رئیس سازمان تامین اجتماعی ملایر به تعداد 892 هزار و 274 نفر بیمه شده اصلی و تبعی در سازمان تامین اجتماعی ملایر اشاره کرد و عنوان داشت: این رقم نیز نسبت به شش ماه سال گذشته 9 درصد افزایش داشته است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه پرداختهای بلند مدت نیز در شش ماهه سال جاری شامل حقوق مستمری بگیران بازنشسته، بازمانده و از کار افتاده است، گفت: این رقم 6 میلیارد و 293 میلیون تومان بوده است.

نجار زاده از رشد 28 درصدی این پرداخت ها در شش ماهه امسال خبر داد و گفت: این رقم در سال گذشته بیش از 12 میلیارد تومان بوده است.

پرداخت یک میلیارد و 126 میلیون تومان حقوق مقرری بگیران بیمه بیکاری

نجار زاده از پرداخت یک میلیارد و 126 میلیون تومان حقوق مقرری بگیران بیمه بیکاری در پرداختهای بلند مدت طی شش ماهه امسال خبر داد و گفت: این رقم امسال 7 درصد نسبت به مدت مشابه کاهش داشته است.

رئیس سازمان تامین اجتماعی ملایر شمار مقرری بگیران بیمه بیکاری را نیز 408 نفر برشمرد که در مقایسه با سال گذشته بیش از 27 درصد کاهش داشته است.

وی با بيان اينكه پرداخت‌های کوتاه مدت در شش ماهه نخست امسال در تامین اجتماعی ملایر 14 میلیون و 800 هزار تومان بوده، گفت: این پرداختها نیز به 338 نفر بیمه شده در زمینه کمک هزینه پروتز و اروتز بوده که نسبت به مشابه سال قبل 26 درصد رشد داشته است.

وی همچنین از پرداخت 69 میلیون تومان کمک هزینه بارداری به 82 نفر بیمه شده تامین اجتماعی ملایر در شش ماه نخست امسال خبر داد و گفت: این رقم نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل 7 درصد رشد داشته است.

رئیس سازمان تامین اجتماعی ملایر در ادامه از پراخت 23 میلیون و 900 هزار تومان کمک هزینه ازدواج به 53 نفر بیمه شده تامین اجتماعی در شش ماهه سال جاری در ملایر خبر داد.

نجارزاده با بيان اينكه پرداختهای هزینه ازدواج در شش ماهه امسال نسبت به شش ماهه سال قبل 28 درصد کاهش داشته، پرداختهای کمک هزینه کفن و دفن را نیز در این مدت 16 میلیون و 400 هزار تومان برشمرد و گفت: این رقم 9 درصد رشد داشته است.