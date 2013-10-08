  1. حوزه و دانشگاه
۱۶ مهر ۱۳۹۲، ۱۰:۲۰

همکاری 9 دانشگاه با سازمان ملل متحد برای پیشگیری از اعتیاد

همکاری 9 دانشگاه با سازمان ملل متحد برای پیشگیری از اعتیاد

مسئول مرکز مشاوره دانشگاه خواجه نصیر گفت: دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی به همراه 8 دانشگاه سراسری دیگر از سازمان (unodc ) دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد برای اجرای یک طرح دانشجویی در زمینه پیشگیری از اعتیاد به صورت پایلوت انتخاب شدند.

لیلا شورین در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: براساس این طرح 30 دانشجو به صورت تصادفی انتخاب می شوند و تحت آموزش های خاصی که مد نظر دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد است قرار می گیرند بعد نتایج و گزارش ها به سازمان مذکور ارایه می شود و نتیجه طرح تیرماه اعلام خواهد شد.

مسئول مرکز مشاوره دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی افزود: درصورتی که نتایج بدست آمده مثبت باشد این طرح برای کل دانشگاه های کشور اجرا خواهد شد.

وی افزود: دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی تنها دانشگاه صنعتی کشور است که از سوی سازمان (unodc ) دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد به علت پتانسیل بالای دفتر مشاوره دانشگاه انتخاب شده است.

شورین افزود:  کتابچه‌ای که قرار است به این 30 دانشجو تدریس شود کتابچه "دانشجوی سالم " است .

کد مطلب 2151392

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