235 میلیون ریال پرونده تخلف صنفی در رودبار تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسرافیل وهاب زاده پیش از ظهر سه شنبه در مصاحبه با خبرنگاران افزود: در شش ماهه نخست امسال هفت هزار و 45 واحد صنفی و غیر صنفی این شهرستان از سوی بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت و سایر ادارات ذیربط مورد بازرسی قرار گرفت.

وی همچنین با اعلام اینکه در نتیجه این بازرسی ها 305 واحد متخلف شناسایی شد، اظهارداشت: واحدهای مزبور برای صدور حکم به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

سرپرست صنعت، معدن و تجارت رودبار گفت: عمده تخلفات این واحدها شامل گرانفروشی، عدم درج قیمت، نداشتن پروانه، کم فروشی، عرضه خارج از شبکه و عرضه کالای قاچاق بوده است.

وی افزود: در این مدت 78 مورد گشت مشترک بازرسی با همراهی ادارات ذیربط از قبیل مجمع امور صنفی، نیروی انتظامی، شبکه بهداشت و دامپزشکی شهرستان اجرا شد.

وهاب زاده همچنین از برگزاری طرح های نظارتی همانند طرح رحمت ویژه ماه مبارک رمضان، طرح بازگشایی مدارس و بازرسی از واحدهای شالیکوبی در رودبار در شش ماهه نخست امسال خبر داد.

وی در ادامه به بحث قاچاق کالا در جامعه اشاره کرد و اظهارداشت: با توجه به اینکه قاچاق کالا یک پدیده چندوجهی است بنابراین عوامل متعددی از قبیل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره در شکل گیری این مهم نقش دارند که شناسایی این عوامل به ارائه راهکار مناسب برای برخورد با این پدیده شوم اقتصادی و اجتماعی کمک خواهد کرد.

سرپرست صنعت، معدن و تجارت رودبار یادآورشد: قاچاق آثار نامطلوب اقتصادی و اجتماعی فراوانی بر جای می گذارد که باعث کند شدن چرخ های موتور رشد و توسعه اقتصادی می شود.