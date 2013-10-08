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۱۶ مهر ۱۳۹۲، ۱۱:۰۱

آسانسور بیمارستان اهواز حادثه آفرید

آسانسور بیمارستان اهواز حادثه آفرید

اهواز - خبرگزاری مهر: در پی حادثه ای مادر و فرزندی در میان درهای آسانسور بیمارستان امام اهواز گیر کرده و دچار آسیب شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، به گفته شاهدان عینی دختر بچه و مادر سالخورده اش هنگام ورود به آسانسور، در میان درهای آن گیر کرده و آسانسور آنها را به بالا کشید.

این دختر بچه و مادرش به بیمارستان گلستان اعزام شدند. دختر بچه بلافاصله تحت مداوا قرار گرفت و مادرش در بخش icu بستری شد.

علیرضا نجفی رییس روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اهواز در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: بعد از کارشناسی های انجام شده مشخص شد که عامل این اتفاق نقص فنی در آسانسور بیمارستان بوده است.

وی افزود: هر دو نفری که آسیب دیدند در حال درمان هستند و به بیمارستان گلستان اعزام شدند.

به گزارش مهر، ملاقات کنندگان می گویند که این اولین بار نیست که آسانسورهای بیمارستان دچار نقص می شوند و در ساعات ملاقات اغلب آسانسورها تعطیل و از راه پله به طبقات فوقانی می رویم.

کد مطلب 2151395

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