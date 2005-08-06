تاكيد ابومازن بر ضرورت عقب نشيني اسرائيل از غزه براي آزادي مناطق اشغالي 1967

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري كويت ، ابومازن در ديدار با ژنرال وليم وورد هماهنگ كننده امنيتي آمريكا درخاورميانه و مصطفي البحيري رئيس هيات امنيتي مصر گفت : انديشه اينكه غزه اولين و آخرين منطقه اي است كه اسرائيل از آن عقب نشيني مي كند از نظر فلسطينيان مردود است و هرگز به صلح عادلانه و فراگير بر اساس دو دولت منجر نخواهد شد.



وي به اين اشاره كرد كه تشكيلات خودگردان فلسطين تمام آنچه را در توانش باشد براي سازندگي و موفقيت عقب نشيني از غزه بكار خواهد بست تا به ديدگاه تشكيل دولت فلسطيني كه مورد حمايت جامعه بين الملل باشد، عمل كند.



در ديدار ابومازن با هيات هاي امنيتي آمريكا و مصر آخرين تحولات مربوط به عقب نشيني ارتش اسرائيل از نوار غزه و سازماندهي و آموزش نيروهاي امنيتي و بازسازي دستگاه هاي امنيتي مورد بحث و بررسي قرار گرفت.



شايان ذكر است تصميم شارون براي عقب نشيني نظاميان اسرائيلي از نوار غزه با مخالفت صهيونيست هاي شهرك نشين مواجه شده است تا جائي كه آنها با برگزاري تظاهرات اعتراض آميز به شارون درباره تبعات اجراي اين تصميم هشدار داده اند.



شدت هشدارها و تهديدهاي يهوديان افراطي بر ضد شارون به حدي است كه نخست وزير اسرائيل مجبور شده است شبها با اسلحه كمري آماده شليك بخوابد.

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