آغاز آزمایشی فعالیت پلیس راهور دوچرخه سوار

به گزارش خبرنگار مهر، سردار موسی امیری روز سه شنبه در حاشیه دومین همایش دوچرخه سواری و مسابقات سریال در جمع خبرنگاران در پاسخ به مهر در خصوص نظر پلیس در مورد راه اندازی خطوط ویژه دوچرخه سواری گفت: راه اندازی خطوط ویژه دوچرخه سواری در شهرها وظیفه پلیس نیست و شهرداری موظف است این خطوط را ایجاد کند. بهره برداری از زیرساختهای این موضوع زمان زیادی لازم ندارد اما باید در خصوص فرهنگ سازی زمان زیادی را صرف کرد. پلیس موافق ایجاد لاین ویژه تردد دوچرخه است و با همین نگاه آمادگی دارد با شهرداریها همکاری کند.

وی ادامه داد: راه اندازی این خطوط و استفاده فراگیر از دوچرخه باعث کاهش استفاده از خودروهای شخصی و آلودگی هوا می شود. بر اساس تحقیقات انجام شده 70 تا 80 درصد آلودگی محیط شهری توسط خودروها ایجاد می شود.

به گفته جانشین رئیس پلیس راهور پلیس همیشه در استفاده از حمل و نقل عمومی به ویژه دوچرخه به عنوان وسیله نقلیه پاک تاکید دارد و با توجه به شرایط زیست محیطی کلانشهرها به ویژه تهران و موضوع وارونگی هوا در نیمه دوم سال استفاده از وسایل نقلیه عمومی از جمله دوچرخه می تواند در کاهش آلودگی هوا موثر باشد.

امیری از فعالیت پلیس راهور دوچرخه سوار خبر داد و افزود: طرح پلیس راهور دوچرخه سوار هنوز به صورت فراگیر اجرا نشده است و در حال حاضر به صورت پایلوت در استان اصفهان در حال اجرا است. پس از استفاده از تجربه این طرح آزمایشی و بررسی کارکرد پلیس دوچرخه سوار در تسهیل ترافیک و اعمال قانون این طرح را در سراسر کشور اجرا می کنیم.

وی در مورد برخی اظهار نظرها مبنی بر نصب پلاک جلو برای موتورسیکلت ها گفت: این کار در دست بررسی است و در تلاشیم موانع آن را رفع کنیم تا کنترل موتورسیکلتها با توجه به داشتن پلاک جلو آسانتر شود.

جانشین رئیس پلیس راهور در پایان در مورد اینکه چرا مسابقات دوچرخه سواری تنها برای پسران برگزار می شود، تاکید کرد: پس از بررسی ها امکان دارد سال آینده برای دختران نیز این مسابقات را اجرا کنیم.