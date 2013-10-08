ظریف غنی سازی در خاک ایران را از حقوق مسلم و اصولی ایران دانست

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به سطح خوب روابط و همکاری های فیمابین تهران – برن ، خواستار توسعه و تقویت این روابط و همکاریها در سطوح دوجانبه و چندجانبه شد.



ظریف گفت : دو کشور ایران و سوئیس از زمینه ها و ظرفیتهای بسیار زیادی برای توسعه و گسترش بیش از پیش در روابط عرصه همکاری های سیاسی اقتصادی و تجاری برخوردارند.



وزیر امورخارجه کشورمان ، سوئیس را کشوری تأثیرگذار در جامعه جهانی و اروپا به خصوص در عرصه سیاسی و اقتصادی توصیف کرد و ابراز امیدواری نمود که شاهد تقویت تعامل بین ایران و کشورهای اروپایی از جمله سوئیس بر اساس احترام و منافع متقابل باشیم .



وی با اشاره به مذاکرات خوب خود با وزرای امور خارجه گروه 1+5 در نیویورک در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد ، ابراز امیدواری کرد که به مذاکرات آتی در ژنو بعنوان فرصتی استثنایی برای آغاز رویکردی جدید در تعامل بین ایران و غرب و با در نظر گرفتن منافع و نگرانی های طرفین نگریسته شود.



ظریف با اشاره به اینکه تحولات سالهای اخیر ثابت کرد که رویکرد تهدید و تحریم هرگز منافع و اهداف طرف مقابل را برآورده نکرده است و تداوم این رویکرد نیز تکرار اشتباهات گذشته خواهد بود که مانع از روند صلح آمیز برنامه هسته ای ایران نشد، بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای رفع نگرانی های منطقی متقابل تاکید کرد و بهره مندی صلح آمیز از فناوری هسته ای از جمله غنی سازی در خاک ایران را از حقوق مسلم و اصولی ایران دانست.



ابو رسیه قائم مقام وزارت امور خارجه سوئیس نیز در این ملاقات بر تقویت و توسعه روابط و همکاری های دو و چند جانبه بین سوئیس و جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد.



وی همچنین بر نقش تاثیر گذار و مهم ایران در روند تحولات و تامین ثبات و امنیت در منطقه تاکید کرد و خواستار تداوم ایفای نقش سازنده ایران در کمک به حل و فصل مسائل و مشکلات منطقه شد.



ابو رسیه با اشاره به میزبانی دور جدید مذاکرات هسته ای در شهر ژنو ابراز امیدواری کرد با تعامل و مذاکرات سازنده بین ایران و گروه 1+5 ، شاهد نتایج و پیشرفت های مثبتی در راستای منافع متقابل طرفین باشیم.