به گزارش خبرگزاری مهر، هیات پارلمانی یمن که از جمهوری اسلامی ایران دیدن می‌کنند، با حسین امیرعبداللهیان، معاون عربی و آفریقای وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفت‌وگو کردند.

در این دیدار معاون عربی و آفریقای وزیر امور خارجه با اشاره به ربوده شدن نور احمد نیکبخت، دیپلمات ایرانی و تقدیر از تلاش‌های به عمل آمده از سوی دولت یمن، استفاده از تمامی ظرفیت‌های دستگاه‌های یمنی برای آزادی وی را خواستار شد و افزود: مقامات، رسانه‌ها و افکار عمومی ایران در انتظار نتیجه رسمی تحقیقات شما هستند.

وی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره از وحدت، تمامیت ارضی، امنیت و آرامش یمن حمایت کرده و در حال حاضر نیز بر بهبود و توسعه روابط تاکید دارد.

معاون وزیر خارجه ایران با اظهار امیدواری برای موفقیت‌آمیز بودن روند سیاسی جاری در یمن خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران بهترین راه‌حل مشکلات یمن را وحدت نظر کلیه اقشار و گروه‌های این کشور در مسیر دستیابی مسالمت‌آمیز به مطالبات و حقوق قانونی مردم آن کشور می‌داند.

در این دیدار هم‌چنین بعضی از اعضای هیات پارلمانی یمن با اشاره به پیشرفت‌های جمهوری اسلامی ایران در همه سطوح، اظهار امیدواری کردند در آینده نزدیک شاهد توسعه و تعمیق هر چه بیش‌تر روابط دو کشور باشند.

نمایندگان پارلمان یمن هم‌چنین از نقش سازنده کشورمان در تحولات منطقه تمجید کرده و آمادگی کشورشان را برای توسعه همکاری‌های پارلمانی اعلام کردند.