به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مظفر تاجي ظهر سه‌شنبه در جلسه ستاد نماز جمعه چناران گفت: با معرفي نمايندگاني از ادارات شاخص شهرستان به ستاد نماز جمعه تعامل ايجاد شده مستحك متر خواهد شد و افرادي كه از سوي ادارات رسما معرفي شده اند عضو ستاد نماز جمعه خواهند بود.

وي افزود: انتظار مي رود كه مسئولين و پرسنل در مراسماتي كه از سوي نهاد امامت جمعه برگزار مي شود شركت داشته باشند.

وي ادامه داد: نماز جمعه نماز حاكميت است و افراد شركت كننده در نماز جمعه بيعت و تجديد ميثاق با امام زمان و آرمانهاي امام راحل و مقام معظم رهبري انجام مي دهند.

امام جمعه چناران بيان داشت: كساني كه مي‌خواهند سعادتمند شوند مسير درست راه اهل بيت بوده و مسيرهاي ديگر خطا و اشتباه است و ملت ايران اسلام واقعي را از طريق اهل بيت پذيرفته اند و بايد قدردان نظام و كشورمان باشيم.

حجت الاسلام تاجي گفت: متاسفانه جايگاه و اهميت امامت و ولايت براي جامعه شيعه به نحو مطلوب و گسترده تبيين و تشريح نشده كه ضرورت دارد در اين زمينه همگان خصوصا جوانان مطالعه و تحقيق داشته باشند.

وي ادامه داد: جامعه اسلامي امروز متاسفانه به مستحبات و مكروهات توجه خاص دارد لكن به امر واجبات مانند پرداخت خمس اهميت نمي دهند.كه اين مشكل بزرگي است كه بايد با فرهنگ سازي مرتفع شود.

حجت الاسلام تاجي از انتشار فصلنامه نماز جمعه در آينده نزديك خبر داد و گفت: اعضاي ستاد نماز جمعه در انتشار آن كمك و هميار معاونت فرهنگي ستاد نماز جمعه باشند.