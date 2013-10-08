مجلس با لغو عضویت نمایندگان در 12 شورا، مجمع و هیات دستگاههای اجرایی موافقت کرد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در ادامه بررسی طرح عضویت و لغو عضویت برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در شوراهای عالی، شوراها، مجامع و سایر هیات ها بررسی ماده 2 این طرح در خصوص لغو عضویت نمایندگان مجلس در شوراها، مجامع و هیات ها به عنوان ناظر در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

بر این اساس عضویت نمایندگان 1- در شورای عالی انطباق اداری و فنی موسسات پزشکی با موازین شرع مقدس، 2- شورای عالی آموزش مداوم جامعه پزشکی، 3- هیات مرکزی نظارت بر انتخابات پرستاری، 4- کمیسیون تعیین سهمیه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از مشمولان وظیفه، 5- کمیسیون نظارت بر حسن اجرای احداث 96 بیمارستان، 6- کمیته مد و لباس، 7- شورای آموزش و پرورش استثنایی، 8- هیات مرکزی گزینش آموزش و پرورش، 9- ستاد چگونگی هزینه کرد اعتبار تخصیصی به منظور مشارکت ایران در بازسازی کشور افغانستان، 10-هیات نظارت بر حسن اجرای قانون تعیین تکلیف معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی، 11- مجمع عمومی صندوق ضمانت صادرات ایران، 12- هیات نظارت بر اجرای قانون تامین اعتبار کنترل و انسداد مرزهای شرقی کشور، پایان یافت،

وکلای ملت با 134 رای موافق، 29 رای مخالف ، 9 رای ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر در مجلس این ماده را به تصویب رساندند.

پیشنهادات متعددی برای حذف بندهای این ماده و استمرار نظارت نمایندگان بر این شوراها و هیات ها مطرح شد که با تصویب برخی از این پیشنهادات، نظارت مجلس بر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه( قانون جرایم رایانه ای)، هیات امنای کتابخانه های عمومی کشور، ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات، ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، استمرار یافت.

همچنین در ادامه بررسی طرح عضویت و لغو عضویت برخی نمایندگان در شوراهای عالی، شوراها، مجامع و سایر هیات ها مقرر کردند روسای کمیسیون ها و نیز نمایندگان مجلس که در مجامع، شوراها و هیات ها به عنوان عضو حضور دارند وظایف نماینده ناظر مجلس شورای اسلامی را نیز برعهده داشته و موظف به انجام آن وظایف طبق آیین نامه داخلی مجلس باشند.

این ماده با 148 رای موافق، یک رای مخالف، 6 رای ممتنع از مجموع 226 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.

وکلای مجلس همچنین مصوب کردند در صورتی که هر یک از شوراها، مجامع و هیات هایی که طبق قانون دارای نماینده ناظر می باشند، اقدام به تشکیل کمیته یا شورای فرعی نمایند موظفند مراتب را به نماینده ناظر و معاون نظارت مجلس شورای اسلامی اطلاع دهند.

نماینده مذکور عضو ناظر کمیته یا شورای فرعی است و عند الزوم در جلسات آن شرکت می نماید.