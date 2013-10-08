4900 فقره انشعاب آب در گلستان واگذار شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر نیک نژاد صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: در سالجاری حدود چهار هزار و 928 انشعاب در استان گلستان واگذار شده است كه از اين تعداد 846 انشعاب مربوط به شهرستان گرگان و 4 هزارو 82 انشعاب مربوط به ساير شهرستانها بوده است.

وي به وجود انشعابات غير مجاز هم اشاره كرد و افزود : 173 انشعاب غير مجاز در استان گلستان شناسايي شده بود كه 150 مورد آن به انشعاب مجاز تبديل شده است .

معاون خدمات مشتركین و درآمد آبفای گلستان در خصوص برخورد با انشعابات غيرمجاز هم گفت : در صورت گزارش يا مشاهده انشعابات غير مجاز اقدام به صدور اخطاريه و جريمه در حين واگذاري انشعاب و نهايتا اقدام به قطع انشعاب خواهيم كرد .

وي افزود : براي رفاه كار مشتركين از طريق اينترنت حدود ۲۰ خدمات تعاملي و ۲۰ خدمات تراكنشي به مشتركين خدمات ارائه مي شود .

مدیر امور آب وفاضلاب منطقه گرگان نیز گفت: در شش ماهه سالجاری 167 کیلومتر شستشوی شبکه توزیع آب انجام شده است

علیرضا عسگری اظهار داشت: تابستان امسال با اقدامات انجام شده کمبود یا قحطی آب در شهر گرگان نداشته ایم.

وی تصریح کرد: 162تغییر قطر و تغییر محل انشعاب، تعویض 93انشعابات فرسوده، رفع 15 حوادث خطوط انتقال، رفع 249 حوادث شبکه توزیع ، جابه جائی 82 کنتور ،رفع تعداد حوادث 2 هزار و 550 انشعابات آب ، رفع گير و تست كنتور126 موردو تعویض 391 کنتور خراب از فعالیت های است که در این مدت انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه 144 انشعابات غیر مجاز به مجاز تبدیل شده است تصریح کرد: 16 کیلومتر شستشوی خط انتقال، 807 متر توسعه شبکه توزیع ، اصلاح و بازسازی 413 متر شبکه، حذف 935 متر از شبکه های قدیمی، ویدئو متری دو حلقه چاه، بهسازی چاهها از دیگر فعالیت هایی است که در حوزه آب شهرستان محقق شده است.

عسگری از فروش یک هزار و 700 انشعاب فاضلاب در طی این مدت خبر داد و ابراز داشت: شستشو و لایروبی 21شبکه فاضلاب، هم سطح سازی 90آدم روها، نصب یک هزار و 514 سيفون فاضلاب عملکرد این امور در حوزه فاضلاب می باشد.

مدیر امور آب و فاضلاب منطقه گرگان تعمير 3ديزل ژنراتور، حفر یک حلقه چاه تامين آب جلين ، تكميل تصفيه خانه آب شرب النگدره، افتتاح مخزن 10000 مترمكعبي اوحدي، انجام 5 هزار عمليات نشت يابيانشعابات آب گرگان، انجام 52كيلومتر عمليات نشت يابي شبكه توزيع آب گرگان، آبرساني به سايت مسكن مهر راه آهن و لوله گذاري و نصب انشعابات آب را از دیگر اقدامات این امور بر شمرد.

به گفته وی احداث مخزن سرخنكلاته، اجراي ايستگاه پمپا‍ژگلها، ديواركشي مخزن محتشم، حفرچاه مسكن مهر، اجراي شبكه آبرساني مسكن مهر سعدآباد، عمليات احداث مخزن وايستگاه پمپاژدرحال ساخت خرگوش تپه و انجام مطالعات فاز يك منابع تامين و شبكه توزيع آب جلين را از دیگربرنامه هایی برشمرد که در شش ماهه نخست سال جاری در شهرهای گرگان، سرخنکلاته و جلین برای ارائه خدمات بهتر به شهروندان انجام شده است.