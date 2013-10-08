به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضي عزتي با اشاره به ظرفيت ناوگان حمل و نقل استان اظهار كرد: اين ناوگان از 442 دستگاه اتوبوس، 539 دستگاه ميني بوس و 540 دستگاه تاكسي‌هاي برون شهري تشكيل شده است.

وي خاطرنشان كرد: در شش ماهه نخست امسال يك ميليون و 400 هزار نفر از پايانه‌ مسافربری شهرداري قم به شهرهاي مقصد اعزام شدند و خدمات لازم به اين افراد ارائه شده است.

مديرعامل سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري قم با اشاره به خدمات ديگر در شش ماهه نخست امسال گفت: بيش از 20 هزار نفر از زائران عتبات و مكه از پايانه مركزي استفاده كردند و به مقاصد خود اعزام شدند.

وي با اشاره به راه‌اندازي خوابگاهي براي رانندگان اتوبوس، ميني بوس و تاكسي‌هي برون شهري در تابستان امسال گفت: اين خوابگاه داراي ظرفيت 40 نفر براي رانندگان اتوبوس و 40 نفر براي رانندگان تاكسي و ميني بوس بوده و با اعتبار بيش از 150 ميليون تومان احداث شده است.

عزتي خاطرنشان كرد: اين خوابگاه داراي امكاناتي مانند حمام، سرويس بهداشتي، محل مطالعه كتاب، آشپزخانه، ملحفه‌هاي يك بار مصرف و... است.

وي عنوان داشت:‌ رانندگان با استراحت در اين مكان با آرامش خاطر مي‌توانند به سفر خود ادامه دهند و در كاهش آمار تصادفات موثر است.

مديرعامل سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري قم با اشاره به آمار و اطلاعات خدمات ارائه شده در تابستان امسال گفت: حدود 200 هزار نفر كه در قالب هيئات‌ و كاروان‌هايي از استان‌هاي شمالي و جنوبي براي زيارت بارگاه حضرت معصومه(س) به شهر قم مشرف شده بودند، از پاركسوار شمالي(انتهاي بلوار زائر) استفاده كردند.

وي ادامه داد: خدماتي در حوزه مجتمع خدماتي رفاهي، رستوران و فروشگاه‌ها در اين بخش به زائران ارائه شد.

عزتي يادآور شد: 550 هزار نفر در سه ماهه تابستان از خدمات پايانه‌ مسافربری شهرداری قم استفاده كردند و به شهرهاي مختلف اعزام شدند.

وي خاطرنشان كرد: سازمان پايانه‌ها به مسافران 50 شهر سرويس‌دهي مي‌كند و روزانه بيش از 8 هزار نفر از پايانه‌ها، ترمينال و پاركسوارها استفاده مي‌كنند.

آغاز فعالیت ویژه ستادهای پاییزه شهرداری قم درسطح مناطق هشتگانه شهری

معاون خدمات شهری شهرداری قم از آماده باش بیش از دو هزار نفر از نیروهای ستادی و خدماتی و فضای سبز و به کار گیری پیشرفته ترین دستگاه ویژه لایروبی کانالها و انهار(جنیتکس) و دویست دستگاه از انواع ماشین آلات مکانیزه سبک و سنگین خدمات شهری و سایر تجهیزات مورد نیاز به منظور هدایت آبهای سطحی و جلوگیری از آبگرفتگی احتمالی معابر زمان بارش خبر داد.

مهدی اصفهانیان مقدم در تشریح برنامه های اجرایی ستادهای پاییزه شهرداری قم گفت: با توجه به فرا رسیدن فصل پاییز و احتمال بارش باران، شهرداری قم ستادهای بیست و ششگانه خود را در سطح مناطق هشتگانه شهری بمنظور مدیریت صحیح در امر پیشگیری از بروز آبگرفتگی معابر در نواحی شهرداری و به ریاست شهردار قم و محوریت معاونت خدمات شهری در مناطق هشتگانه به اجرا می‌گذارد.

وی افزود: از ماهها قبل نسبت به شناسایی نقاط آسیب پذیر در خصوص آبگرفتگی برنامه های مطالعاتی و نرم افزاری جامع با توجه به بافتهای متفاوت موجود در شهر قم اجرایی گردید و بدنبال آن اقدامات زیر بنایی مناسب با موقعیت مکانی در دستور کار قرا گرفت و اجرایی شد که از جمله این اقدامات کانال کشی و لوله گذاری برخی از معابر از جمله خیابان 19دی، شهدا و سلامت ر ا میتوان اشاره نمود.

معاون خدمات شهری شهرداری قم عنوان داشت: همچنین با توجه به وجود بافتهای فرسوده شهری در برخی مناطق شهرداری که امکان هدایت آبهای سطحی نیست نسبت به حفر 215حلقه چاه جذبی مورد نیاز در نقاط تعیین شده در مناطق هشتگانه اقدام گردید.

وی اذعان داشت: به منظور جلوگیری از آبگرفتگی نسبت به تقویت و رفع نقص احتمالی موتور پمپ‌های ثابت و سیار پرداخته شد.

معاون خدمات شهری شهرداری قم افزود: همچنین در برخی از مناطق نیز با اجرای طرحهای عمرانی اعم از نهرسازی و نهرکشی و اصلاح کانیوها به منظور هدایت آبهای سطحی وجلوگیری از آبگرفتگی اقدام گردید.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه گنجایش نهرهای قم به طور متوسط 18 تا 20 میلی متر است متاسفانه در برخی از مناطق به دلیل جاری کردن فاضلاب های خانگی و زباله ها در کانالها ظرفیت نهرها را در هدایت کامل آبهای حاصل از نزولات آسمانی کاهش می دهد و شاهد آبگرفتگی با اندک باران هستیم که رعایت این امر ما را در خدمت رسانی به شهروندان عزیز بسیار یاری خواهد نمود.

پیشرفت 75 درصدی پروژه احداث باغ راه بهار در مجاورت حرم مطهر حضرت معصومه(س)

مديرعامل سازمان توسعه و عمران و بهسازی اطراف حرم شهرداري قم از پیشرفت فیزیکی 75 درصدی احداث باغ راه بلوار بهار در مجاورت حرم کریمه اهل بیت (س) خبر داد.

محمد تقی نادعلی با اعلام این خبر گفت: این باغ راه بر اساس معماری کاملاً اسلامی و ایرانی طراحی شده و به طول 350 متر و عرض 25 متر حدفاصل پل حجتیه تا خیابان شبستان حرم مطهر حضرت معصومه (س) می باشد.

وی افزود: کف سازی آن بصورت سنگ فرش و شامل طرح های اسلیمی - ایرانی بوده و تاکنون از 6500 متر مربع مساحت كل سنگفرش كه تا زمان بازگشايي بلوار بايستی انجام شود ، مساحتی حدود 5000 متر مربع از آن اجرا شده و باقيمانده آن نیز به منظور تسهيل در رفت و آمد ماشين آلات جهت اجراي عمليات عمراني در پایان کار ، اجرا خواهد شد.

نادعلی با اشاره به ايجاد سايه اندازي با گسترش فضاي سبز محدوده ، بیان داشت: مقرر گردید نسبت به احداث 2 تيپ باغچه (باغچه‌هاي تك درخت در كف و باغچه‌هاي طرح شمسه) اقدام گردد که تاکنون ديوار چيني ، عايق بندي و زهکشی 24 عدد از با غچه های طرح شمسـه به پایان رسیده و آماده کشت گیاهان می باشند و همچنین تعداد 96 عدد باغچه تک درخت در كف اجرا شده و آماده كاشت و نصب گريل مي باشد.

مدیرعامل سازمان توسعه و عمران و بهسـازی اطراف حرم بیان کرد: به جهت ايجاد فضاي مطلوب با توجه به اقليم گرم و خشك استان و با توسل به 5 تن آل عبا ، عملیات ساخت 5 عدد آبنما در این باغ راه در دستور کار قرار گرفت که جدولكاري، ساخت حوض ها و عمليات تاسيسات برقي و مكانيكي آبنما ها نیز به پایان رسیده و سازه اصلی آنها پیاده سازی گردیده است.

وی افزود: به منظور تأمین روشنایی محوطه نیز 4 عدد برج نوري در اين محدوده نصب و بهره برداري شده است.

نادعلی اضافه کرد: با توجه به نظر مساعد شهردار کلانشهر قم، سيستم اينترنت بي سيم سر تاسر بلوار پوشش داده شده است و بدون محدودیت در اختیار مجاورین و زائرین حرم مطهر حضرت معصومه (س) قرار گرفته است.