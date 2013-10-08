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۱۶ مهر ۱۳۹۲، ۱۱:۱۶

بیانیه نماینده کلیمیان در مجلس؛

سخنان نتانیاهو نمایانگر دشمنی  با شریعت حضرت موسی(ع) است

سخنان نتانیاهو نمایانگر دشمنی  با شریعت حضرت موسی(ع) است

نماینده ایرانیان کلیمی در مجلس شورای اسلامی با انتشار بیانیه ای موضع گیریهای اخیر نتانیاهو را نمایانگر عناد و دشمنی صهیونیسم سیاسی با ارزش های توحیدی و دستورات شریعت حضرت موسی(ع) خواند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، سیامک مره صدق نماینده ایرانیان کلیمی در مجلس شورای اسلامی با انتشار بیانیه ای سخنان نتانیاهو بر ضد جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرد.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

پس از عرض سلام خدمت رهبر معظم انقلاب اسلامی و ملت موحد ایران، اخیراً موضع گیریهایی از سوی یکی از سران رژیم صهیونیستی صورت گرفته است که بار دیگر عناد و دشمنی صهیونیسم سیاسی با ارزشهای توحیدی و دستورات شریعت حضرت موسی(ع) را نمایان کردند، فریاد جنگ طلبی و غوغای ناجوانمردانه استکباری که از حنجره این عنصر شناخته شده بیان گردیده تنها نشان دهنده شدت ناخشنودی استکبار و صهیونیسم از ملت آزاده ایران است.

گروهی از جهان استکباری با تحریمهای غیرانسانی و گروه دیگر با ادعاهای غیرمستند و خلاف واقع نگرانی خود را از پیشرفت قهرمانانه ملت موحد ایران بیان می کنند.

ما ایرانیان یهودی همگام و همصدا با تمامی آزادگان جهان انزجار از ادعاهای پوچ و نژادپرستانه این افراد جنایتکار اعلام می نماییم و بار دیگر بر همراهی و همگامی تمامی پیروان ادیان الهی در چارچوب نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با هرگونه ظلم و ستم را به استحضار جهانیان می رسانیم.

کد مطلب 2151423

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