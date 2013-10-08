امنيت زيربناي هرگونه تحول، تغیير و پيشرفت است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علي توكلي در جمع فرماندهان انتظامي با تبريك هفته ناجا افزود: براساس قوانين،تأمين امنيت متوليانی دارد كه اگر هر كس بر اساس شرح وظايف خود عمل كند امنيت ايجاد خواهد شد.



وي امنيت حال حاضر استان را نسبت به سالهاي پيش خوب ارزيابي كرد و بيان داشت : اگر چه امنيت فعلي استان نسبت به سالهاي گذشته بسيار مطلوب است اما اين كافي نيست و بايد براي ارتقا آن برنامه ريزي و تلاش كرد.



اين مقام قضائي اظهارداشت: تعامل و ارتباط دستگاه قضائي با نیروي انتظامي خوب است و در سايه يك ارتباط خوب مي توان امنيتي پايدار تحصيل كرد.



نماینده عالي قوه قضائيه در استان گفت: تأمين امنيت ، ايجاد انضباط اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم نقطه اشتراك اهداف دستگاه قضايي و نيروي انتظامي است كه بايد همواره در مسیر حفظ و ارتقاء آن گام بردارند.



وي آسيب شناسي مسائل مبتلابه و برنامه ريزي دقيق و هدفمند جهت حل آنها را خواستار شد و تصريح كرد: اگر در همه حال خود را بدهكار جامعه بدانيم هرگز دستاوردهايمان جلويمان بزرگ جلوه نخواهد كرد و با كم توقعي و تدبير مسائل را پيش خواهيم برد.



حجت الاسلام توكلي بر خلأ كار فرهنگي در استان تأكيد كرد و ابراز داشت: بايد در مسائل و معضلات اجتماعي نقش بزه ديده نيز بررسي شود و برهمان اساس براي كار فرهنگي نیز برنامه ريزي كرد.

وي خاطر نشان كرد: امنيت مقوله‌اي است كه بايد با كار جمعي استحصال شود و هم اكنون با تعامل بسيار خوب در شوراي تأمين استان مسائل به صورت جمعي و با همراهي حل و فصل مي‌شود.

