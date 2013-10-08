محورهای همایش توسعه پایدار در مازندران اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا عشریه صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه، مازندران پنجشنبه هفته جاری میزبان همایش ملی توسعه پایدار است، گفت: این همایش صبح پنجشنبه 18 مهر ماه با حضور دکتر محمد نهاوندیان رییس دفتر رییس جمهور، سرپرست نهاد ریاست جمهوری و رییس اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی ایران، شخصیت های کشوری و استانی، فعالین اقتصادی ودانشگاهیان در سالن اجتماعات دانشگاه آزاداسلامی واحد ساری برگزار می شود.

وی اظهار داشت: توریسم، جهانگردی و توسعه پایدار استان، مبانی توسعه اسلامی، چشم انداز های توسعه پایدار مازندران با محوریت های کشاورزی، دامداری وشیلات، صنایع تبدیلی، تکنولوژی های پیشرفته، بازرگانی و ترانزیت و گردشگری از جمله محورهاست.

عشریه، آسیب شناسی توسعه نیافتگی در استان، آموزش عالی و کسب و کارهای دانش بنیان در استان، نقش اتاق بازرگانی در توسعه پایدار استان و چالش های قانونی و فرهنگی توسعه پایدار را مهمترین محورهای این همایش برشمرد.