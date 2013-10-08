  1. استانها
  2. مازندران
۱۶ مهر ۱۳۹۲، ۱۱:۱۰

محورهای همایش توسعه پایدار در مازندران اعلام شد

محورهای همایش توسعه پایدار در مازندران اعلام شد

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس اتاق بازرگانی مازندران محورهای همایش توسعه پایدار بر محور اعتدال و عقلانیت را در استان اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا عشریه صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه، مازندران پنجشنبه هفته جاری میزبان همایش ملی توسعه پایدار است، گفت: این همایش صبح پنجشنبه 18 مهر ماه با حضور دکتر محمد نهاوندیان رییس دفتر رییس جمهور، سرپرست نهاد ریاست جمهوری و رییس اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی ایران، شخصیت های کشوری و استانی، فعالین اقتصادی ودانشگاهیان در سالن اجتماعات دانشگاه آزاداسلامی واحد ساری برگزار می شود.
 
وی اظهار داشت: توریسم، جهانگردی و توسعه پایدار استان، مبانی توسعه اسلامی، چشم انداز های توسعه پایدار مازندران با محوریت های کشاورزی، دامداری وشیلات، صنایع تبدیلی، تکنولوژی های پیشرفته، بازرگانی و ترانزیت و گردشگری از جمله محورهاست.
 
عشریه، آسیب شناسی توسعه نیافتگی در استان، آموزش عالی و کسب و کارهای دانش بنیان در استان، نقش اتاق بازرگانی در توسعه پایدار استان و چالش های قانونی و فرهنگی توسعه پایدار را مهمترین محورهای این همایش برشمرد.
 
 
 
کد مطلب 2151427

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها