محمد یوش‌نگر، رئیس مرکز ملی مطالعات و افکار عمومی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ما از هر مرکز و نهادی که بتواند واقعیت‌های اجتماعی را منعکس کند و با روش علمی، واقع‌نمایی کرده و به ما در حوزه تصمیم‌گیری کمک کند، بهره می‌بریم.

به گفته او مطاعات اجتماعی، یک پل ارتباطی مهم بین مردم و مسئولان است که نظرسنجی، بخش مهمی از آن را دربرمی‌گیرد.

یوش‌نگر در پاسخ به این‌که چه راهی برای تقویت مراکز نظرسنجی در رسانه‌ها به‌ویژه خبرگزاری‌ها وجود دارد گفت: اولین مسئله مهم این که نظرسنجی‌های این‌چنین باید از پایه و اساس علمی برخوردار باشند و اعتماد مردم و مسئولان را جلب کنند که اگر نتوانند چنین کنند به جایگاه شایسته خود دست پیدا نمی‌کنند. بعد از آن نتایج این نظرسنجی‌ها باید از طریق رسانه‌ها اعلام شود.