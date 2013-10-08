محمد یوشنگر، رئیس مرکز ملی مطالعات و افکار عمومی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ما از هر مرکز و نهادی که بتواند واقعیتهای اجتماعی را منعکس کند و با روش علمی، واقعنمایی کرده و به ما در حوزه تصمیمگیری کمک کند، بهره میبریم.
به گفته او مطاعات اجتماعی، یک پل ارتباطی مهم بین مردم و مسئولان است که نظرسنجی، بخش مهمی از آن را دربرمیگیرد.
یوشنگر در پاسخ به اینکه چه راهی برای تقویت مراکز نظرسنجی در رسانهها بهویژه خبرگزاریها وجود دارد گفت: اولین مسئله مهم این که نظرسنجیهای اینچنین باید از پایه و اساس علمی برخوردار باشند و اعتماد مردم و مسئولان را جلب کنند که اگر نتوانند چنین کنند به جایگاه شایسته خود دست پیدا نمیکنند. بعد از آن نتایج این نظرسنجیها باید از طریق رسانهها اعلام شود.
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