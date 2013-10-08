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۱۶ مهر ۱۳۹۲، ۱۲:۰۰

رئیس مرکز ملی مطالعات و افکار عمومی:

نظرسنجی‌ها باید اعتماد مردم و مسئولان را جلب کند

نظرسنجی‌ها باید اعتماد مردم و مسئولان را جلب کند

رئیس مرکز ملی مطالعات و افکار عمومی گفت: نظرسنجی‌های باید از پایه و اساس علمی برخوردار باشند و اعتماد مردم و مسئولان را جلب کنند که اگر نتوانند چنین کنند به جایگاه شایسته خود دست پیدا نمی‌کنند.

محمد یوش‌نگر، رئیس مرکز ملی مطالعات و افکار عمومی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ما از هر مرکز و نهادی که بتواند واقعیت‌های اجتماعی را منعکس کند و با روش علمی، واقع‌نمایی کرده و به ما در حوزه تصمیم‌گیری کمک کند، بهره می‌بریم.

به گفته او مطاعات اجتماعی، یک پل ارتباطی مهم بین مردم و مسئولان است که نظرسنجی، بخش مهمی از آن را دربرمی‌گیرد.

یوش‌نگر در پاسخ به این‌که چه راهی برای تقویت مراکز نظرسنجی در رسانه‌ها به‌ویژه خبرگزاری‌ها وجود دارد گفت: اولین مسئله مهم این که نظرسنجی‌های این‌چنین باید از پایه و اساس علمی برخوردار باشند و اعتماد مردم و مسئولان را جلب کنند که اگر نتوانند چنین کنند به جایگاه شایسته خود دست پیدا نمی‌کنند. بعد از آن نتایج این نظرسنجی‌ها باید از طریق رسانه‌ها اعلام شود.

کد مطلب 2151429

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