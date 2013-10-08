تغییرات وزیر صنعت ادامه دارد/ افخمي راد رئیس سازمان توسعه تجارت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با صدور حكمي از سوي وزير صنعت، معدن وتجارت، ولي الله افخمي راد به عنوان معاون وزير و رئیس سازمان توسعه تجارت ايران منصوب شد.

محمد رضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در این حکم آورده است: با توجه به اينكه در شرايط كنوني كه كشور بيش از هر زمان ديگر به توسعه تجارت، كاهش هزينه هاي مبادله و روان سازي امور نياز دارد موارد زير مورد تاكيد مي باشد:



- روان سازي فرايندها و حذف تشريفات و مقررات زايد در امور صادرات و واردات.

- توسعه همكاري هاي دو جانبه و چند جانبه با ديگر كشورها .

- حمايت از توسعه بنگاه هاي تجاري و افزايش توانمندي آنها به منظور حضور فعال در بازارهاي جهاني.

- تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي.

- كمك به ارتقاء مهارت هاي علمي و تخصصي صادركنندگان و بنگاه هاي تجاري.

- مشاركت فعالانه در رويدادها و مجامع بين المللي اقتصادي و خارجي.

- پيگيري براي توسعه زيرساخت ها و ارائه خمات مناسب جهت صدور محصولات و خدمات به ويژه خدمات فني و مهندسي.

- ايجاد بستر مناسب براي الحاق هر چه زودتر كشور به سازمان تجارت جهاني (WTO).

- توسعه يكپارچه راهبردهاي تجارت خارجي در كشور و ايجاد وحدت رويه در كليه امور مرتبط .

- واگذاري امور تصدي گري صادرات و واردات به بخش خصوصي.

- ارتقاء سطح كارايي و اثربخشي منابع انساني.

- توسعه كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات براي افزايش سرعت فعاليت ها و كاهش هزينه ها.

- چابك و بهينه نمودن ساختار و تشكيلات سازماني به منظور افزايش كارآمدي.

- انتخاب كارشناسان ذيصلاح و آموزش واعزام ادواري رايزنان بازرگاني – صنعتي جهت استقرار در كشورهاي هدف به منظور تسهيل و توسعه صادرات.



نعمت زاده ضمن تشكر از خدمات حميد رضا صافدل در دوران تصدي رياست سازمان توسعه تجارت، وي را به عنوان مشاور وزير صنعت،معدن وتجارت در تجارت خارجي منصوب كرد.

افخمی راد مدتی قبل به عنوان عضو هیات مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی و همچنین عضو هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) منصوب شده بود.

وی همچنین در هشت سال دولت اصلاحات ریاست سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی را برعهده داشت.