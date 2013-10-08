وزیر کشور حکم شهرداران 9 شهر را امضا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور ؛ عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در احکام جداگانه ای با تایید پیشنهاد شورای اسلامی شهر و در اجرای تبصره 3 ذیل بند 1 ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ، سعید آزاد شهرکی ، امیر رضا یوسفیان ، اسماعیل نعمت زاده بالا بیگلو ، محمد کاظم شربتدار ، مهدی عبوری ، کامران جوادی ، علیرضا پاک فطرت ، مسعود منتظری نجف آبادی و محمد علی جاوید را به ترتیب به عنوان شهرداران بوشهر ، همدان ، گلستان ، سمنان ، ساری ، ساوه ، شیراز ، نجف آباد و یاسوج منصوب کرد .

وزیر کشور در این احکام ابراز امیدواری نموده است با استعانت از پروردگار یکتا و با در نظر گرفتن عدالت در رسیدگی به مناطق ، مراقبت در انضباط مالی ، مطالعه و بهره گیری از همه ظرفیت ها و کوشش در ایجاد محیط سالم شهری ، نیل به اهداف عالی نظام مقدس جمهوری اسلامی و منویات ومطالبات مقام معظم رهبری " مدظله العالی " و سیاست های دولت تدبیر و امید میسر گردد .